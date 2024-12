Μπαταρίες για επιχειρήσεις: Από 8 Ιανουαρίου οι αιτήσεις για επιδότηση έως 50%

Στις 8 Ιανουαρίου πρόκειται να ξεκινήσει το «Μπαταρίες για επιχειρήσεις», σύμφωνα με τον Οδηγό του προγράμματος, ο οποίος δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια. Όπως έχει γράψει το Insider.gr, το πρόγραμμα θα προσφέρει επιδότηση σε επιχειρήσεις για την εγκατάσταση μπαταριών σε ποσοστό έως 50%, διαθέτοντας για αυτό τον σκοπό κεφάλαια ύψους 153,7 εκατ. ευρώ.

Αν και η υποβολή αίτησης θα μπορεί να γίνει μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου, όσες εταιρείες σχεδιάζουν να αξιοποιήσουν την επιχορήγηση θα πρέπει να επιταχύνουν τη διαδικασία συμμετοχής τους. Κι αυτό γιατί κριτήριο ένταξης στο πρόγραμμα θα είναι θα είναι η χρονική προτεραιότητα κατάθεσης, στη βάση της άμεσης αξιολόγησης FIFO (First In – First Out).

