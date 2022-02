Μπιλ Γκέιτς: Αυτή η πανδημία πρέπει να είναι η τελευταία, λέει στο νέο του βιβλίο

Η Covid-19 «κατέστησε σαφές ότι ο κόσμος πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην εξάλειψη των πανδημιών ως απειλών για την ανθρωπότητα».

Βιβλίο για την πανδημία είναι το τελευταίο πόνημα του Μπιλ Γκέιτς, του οποίου το ίδρυμα συνεισέφερε δισεκατομμύρια δολάρια για την αντιμετώπιση του κοροναϊού.

«Πιστεύω ότι η Covid-19 μπορεί να είναι η τελευταία πανδημία» γράφει ο δισεκατομμυριούχος φιλάνθρωπος σε ανάρτησή του με την οποία προαναγγέλλει το βιβλίο How to Prevent the Next Pandemic (Πώς θα προλάβουμε την επόμενη πανδημία).

Ο κοροναϊός «κατέστησε σαφές ότι ο κόσμος πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην εξάλειψη των πανδημιών ως απειλών για την ανθρωπότητα» λέει ο ιδρυτής του Ιδρύματος «Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς».

«Όποτε βλέπω τα δεινά που έχει δημιουργήσει η Covid-19 – κάθε φορά που διαβάζω για τον τελευταίο απολογισμό θανάτων ή ακούω για κάποιον που έχασε τη δουλειά του, ή όταν περνάω με το αυτοκίνητο από ένα σχολείο που είναι κλειστό, δεν μπορώ παρά να σκεφτώ: Δεν πρέπει να το ξανακάνουμε αυτό».

Διαβάστε επίσης:

Το βιβλίο θα αναφέρεται σε διδάγματα από την πανδημία, καθώς και σε εργαλεία και καινοτομίες που απαιτούνται για να σωθούν ζωές και να αντιμετωπιστούν άλλοι ιοί με τρόπο δίκαιο προς τον αναπτυσσόμενο κόσμο.

«Αναφέρομαι επίσης στις τακτικές συνομιλίες μου με ηγέτες της δημόσιας Υγείας όπως ο [αμερικανός επιδημιολόγος] Άντονι Φάουτσι και ο [διευθυντής του ΠΟΥ] Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους], στις απόψεις μου για τα εμβόλια που φρενάρουν την πλημμύρα, αλλά και στο πως αισθάνεται κανείς όταν γίνεται αντικείμενο συνωμοσιών».

Τον Ιανουάριο του 2021, ο συνιδρυτής της Microsoft Corp περιέγραψε ένα φιλόδοξο σχέδιο για να σταματήσει η επόμενη πανδημία, ζητώντας μεταξύ άλλων τη δημιουργία παγκόσμιου συστήματος προειδοποίησης.

Το φιλανθρωπικό ίδρυμα που δημιούργησαν ο Γκέιτς και η τέως σύζυγός του Μελίντα είναι σήμερα ένας από τους μεγαλύτερους χρηματοδότες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Μέχρι σήμερα έχει διαθέσει πάνω από 2 δισεκατομμύρια δολάρια για την αντιμετώπιση της πανδημίας, χρηματοδοτώντας μεταξύ άλλων φορείς αναπτυσσόμενων χωρών όπως τα Αφρικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων.

Το νέο βιβλίο του Γκέιτς θα κυκλοφορήσει στις 3 Μαρτίου από τον εκδοτικό οίκο Knopf στις ΗΠΑ και τις εκδόσεις Penguin στον υπόλοιπο κόσμο.

Πηγή: in.gr