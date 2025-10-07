Μυστήριο με την διπλή δολοφονία στην Φοινικούντα | Θολά τα κίνητρα, 6 σφαίρες δέχθηκαν τα θύματα!

Πυκνό μυστήριο καλύπτει το διπλό φονικό που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, όπου έπεσαν νεκροί ο 68χρονος ιδιοκτήτης και ο 60χρονος επιστάτης της επιχείρησης. Ο δράστης, που παραμένει ασύλληπτος, πυροβόλησε εν ψυχρώ και διέφυγε με δίκυκλο, πιθανότατα σκούτερ.

Η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα — από προσωπικές διαφορές μέχρι πιο σύνθετα σενάρια. Οι έρευνες επικεντρώνονται στο οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας και σε καταθέσεις μαρτύρων.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο δράστης άφησε τη μηχανή του σε λειτουργία κοντά στην είσοδο, μπήκε στο γραφείο του κάμπινγκ και πυροβόλησε με περίστροφο. Ο ιδιοκτήτης σκοτώθηκε ακαριαία, ενώ ο επιστάτης, που προσπάθησε να διαφύγει, δέχθηκε πυροβολισμούς πισώπλατα και έπεσε νεκρός λίγα μέτρα μακριά.

Η αστυνομία υπολογίζει ότι ρίχθηκαν έξι πυροβολισμοί, τρεις εκ των οποίων τραυμάτισαν θανάσιμα τον επιστάτη. Μία σφαίρα καρφώθηκε σε τροχόσπιτο, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί επισκεπτών.

Κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει τον δράστη να απομακρύνεται προς το χωριό Κορυφάσιο. Η ιατροδικαστική εξέταση των θυμάτων θα πραγματοποιηθεί στην Κόρινθο στις 11 το πρωί και αναμένεται να φωτίσει τις ακριβείς συνθήκες της επίθεσης. Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο τον εντοπισμό του δράστη και τη διαλεύκανση των κινήτρων του εγκλήματος.