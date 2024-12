Ν. Κορέα: Σύγκρουση με πουλιά η πιθανότερη αιτία της συντριβής του αεροσκάφους κατά την προσγείωση -Σοκάρουν οι μαρτυρίες

Το αεροσκάφος της εταιρείας Jeju Air με 181 επιβαίνοντες συνετρίβη στο αεροδρόμιο της Μουάν, στη νοτιοδυτική Νότια Κορέα, κατά τη διάρκεια έκτακτης προσγείωσης που επιχείρησε. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με την «κοιλιά», εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε στην περίφραξη του αεροδρομίου, κόπηκε στα δύο και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Στο αεροπλάνο επέβαιναν 181 άτομα, 176 επιβάτες και 6 μέλη πληρώματος. Μόλις δύο άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες νοτιοκορεατικών ΜΜΕ, οι υπόλοιποι 179 επιβαίνοντες είναι νεκροί.

BREAKING: Video shows crash of Jeju Air Flight 2216 in South Korea. 181 people on board pic.twitter.com/9rQUC0Yxt8

— BNO News (@BNONews) December 29, 2024