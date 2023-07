Ν. Μπελογιάννης: «Ο Πρωθυπουργός με την επιλογή του Δ. Πτωχού, θέλει να οδηγήσει την Πελοπόννησο στη νέα εποχή» (video)

Μετά τη σταθερότητα που με αυτήν κυρίαρχη, η ΝΔ κέρδισε τις εθνικές εκλογές καταφέρνοντας μια πολύ μεγάλη νίκη, το κυβερνών κόμμα στοχεύει στη ριζική ανανέωση, προχωρώντας σε επιλογές που ξεδιπλώνουν ένα όραμα και έναν στόχο ουσιαστικό, για την επόμενη μέρα. Στο πλαίσιο αυτής, ξεχωριστά είναι όσα επίκεινται στο πλαίσιο των αυτοδιοικητικών εκλογών από τις οποίες, ειδικά στις Περιφέρειες θα εξαχθούν κρίσιμα πολιτικά συμπεράσματα.

Χαρακτηριστικά είναι όσα καταγράφονται στην Πελοπόννησο, εκεί όπου στη διεκδίκηση της Περιφερειακής Αρχής με τη στήριξη της ΝΔ ρίχνεται ο Μεσσήνιος επιχειρηματίας Παύλος Πτωχός, ο οποίος έχει δώσει με επιτυχία δείγματα γραφής σε μια σειρά από σημαντικές θέσεις. «Είναι ένα άνθρωπος χαμηλών τόνων και ένας από τους καλύτερους επιστήμονες που έχει η χώρα, ο οποίος τελείωσε με άριστα το Πολυτεχνείο στην Ελλάδα όπως και το μεταπτυχιακό του στο MIT», σχολίασε παρεμβαίνοντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Best ο διευθυντής του σταθμού Νίκος Μπελογιάννης, εστιάζοντας στο γεγονός πως ο Δημήτρης Πτωχός, γιος του αειμνήστου δημάρχου Μεσσήνης, δεν έχει ανάγκη ούτε από δημοσιότητα, ούτε προφανώς από αποκατάσταση. «Το όνομά του είναι συνδεδεμένο με μεγάλα έργα σε όλη τη χώρα, όπως και στην Costa Navarino. Είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει την πατρίδα του και τα παρατάει όλα αυτή στιγμή, την εταιρεία του, την οποία βεβαίως θα συνεχίσουν τα αδέρφια του, για να προσφέρει στη χώρα. Είναι ένας νέος άνθρωπος 47 ετών με ένα σπουδαίο βιογραφικό, ο οποίος έχει σταθεί δίπλα σε σπουδαίες προσωπικότητες όπως τον Ομπάμα, και στη συμφωνία με τους Κινέζους και την Cosco. Ήταν γενικός γραμματέας Συντονισμού στην κυβέρνηση Σαμαρά και ο κ. Μητσοτάκης τον γνωρίζει πολύ καλά. Μακάρι να υπήρχαν κι άλλοι σαν τον Δημήτρη Πτωχό», σημείωσε ο Νίκος Μπελογιάννης, τονίζοντας πως ο πρωθυπουργός με αυτήν την επιλογή, θέλει να οδηγήσει την Πελοπόννησο στη νέα εποχή. Χαρακτηριστικά ήταν όσα ανέφερε ο Νίκος Μπελογιάννης και για τα σχόλια ορισμένων περί αναγνωρισιμότητας του κ. Πτωχού. «Τι έπρεπε να είναι; Ποδοσφαιριστής ή τραγουδιστής. Είναι ένας άνθρωπος που δεν του αρέσει η δημοσιότητα, αλλά η δουλειά και έχει παράξει έργο. Θυμόμαστε και τη συμβολή του στη δημιουργία Διαστημικού Οργανισμού», ανέφερε ο διευθυντής του Best που σε ό,τι αφορά στον Κώστα Βλάση και όσα είχαν ακουστεί γύρω από τη δική του πιθανή υποψηφιότητα, είπε πως «φέρεται να ασκήθηκαν… πιέσεις και βγήκε από το πλάνο από τον πρωθυπουργό ο κ. Βλάσης». Ο Νίκος Μπελογιάννης θύμισε επίσης πως το ΠΑΣΟΚ προετοιμάζεται να στηρίξει έναν νέο άνθρωπο στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία αλλάζει επιτέλους σελίδα. «Φτάνει με τους ίδιους και τους ίδιους και τους… σκελετούς», σχολίασε με νόημα καταληκτικά ο διευθυντής του Best.