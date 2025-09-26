Νάγια Γρηγοράκου: «Κίνδυνος απώλειας της Ενωσιακής χρηματοδότησης για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα Ελαιολάδου και Επιτραπέζιας Ελιάς»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σοβαρό κίνδυνο απώλειας της Ενωσιακής χρηματοδότησης που αφορά τα Επιχειρησιακά Προγράμματα Ελαιολάδου και Επιτραπέζιας Ελιάς των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ) καταγγέλλει με κοινοβουλευτική της Ερώτηση η βουλευτής Λακωνίας με το ΠΑΣΟΚ -Κίνημα Αλλαγής, Νάγια Γρηγοράκου.

Τα προγράμματα της περιόδου 2023–2027 έχουν ήδη εκτροχιαστεί εξαιτίας σημαντικών καθυστερήσεων από πλευράς διοίκησης. Η έγκρισή τους πραγματοποιήθηκε με έναν χρόνο καθυστέρηση, οδηγώντας στην απώλεια του πρώτου έτους (2023), ενώ και η υλοποίηση του δεύτερου έτους (2024) έγινε υπό ασφυκτικές συνθήκες, χωρίς προκαταβολές, με τους συνεταιρισμούς να αναγκάζονται να καλύψουν οι ίδιοι τις σχετικές δαπάνες.

Στην Ερώτηση επισημαίνεται ότι σήμερα και ενώ βρισκόμαστε στην υλοποίηση του δεύτερου έτους και σε αναμονή της εκκαθάρισης του πρώτου έτους υλοποίησης, εμφανίζεται νέα τροποποίηση (8.8.2025/216188, ΦΕΚ 20/8), η οποία ουσιαστικά μπλοκάρει την εκκαθάριση του πρώτου έτους και απειλεί άμεσα σχεδόν το σύνολο των ΟΕΦ (περίπου 90% των προγραμμάτων) με απώλεια της Ενωσιακής χρηματοδότησης. Αυτό σημαίνει ότι συνεταιρισμοί που δεν φέρουν καμία ευθύνη για τις καθυστερήσεις, βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρές οικονομικές συνέπειες, οι οποίες μπορούν να αποβούν καταστροφικές.

Ιδιαίτερα για τη Λακωνία, 17 εγκεκριμένοι φάκελοι συνεταιρισμών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα κρίνονται τώρα προβληματικοί, γεγονός που θέτει σε σοβαρή δοκιμασία τους εν λόγω συνεταιρισμούς. Ο ελαιοκομικός τομέας αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της περιοχής και η απώλεια της χρηματοδότησης μπορεί να έχει ανυπολόγιστες συνέπειες για τους παραγωγούς, τους συνεταιρισμούς, αλλά και για την τοπική οικονομία.

Με την ερώτησή της η κ. Γρηγοράκου ζητά από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα:

Να ξεκαθαρίσει ποια είναι η νομοθετική λύση που σχεδιάζεται ώστε να ξεμπλοκάρει άμεσα η εκκαθάριση του πρώτου έτους.

Να παρουσιάσει το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ψήφιση και την εφαρμογή της λύσης αυτής.

Να δεσμευτεί πως οι συνεταιρισμοί δεν θα επωμιστούν τις συνέπειες λαθών και καθυστερήσεων που δεν οφείλονται σε αυτούς.

Η βουλευτής υπογραμμίζει πως τα χρονικά περιθώρια για την εξεύρεση λύσης είναι εξαιρετικά στενά και καλεί το Υπουργείο να αναλάβει άμεσα τις ευθύνες του, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση των προγραμμάτων, η στήριξη των παραγωγών και η προστασία του ελαιοκομικού τομέα της Λακωνίας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα

Θέμα: Σοβαρός κίνδυνος απώλειας της Ενωσιακής χρηματοδότησης για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα Ελαιολάδου και Επιτραπέζιας Ελιάς

Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα Ελαιολάδου και Επιτραπέζιας Ελιάς των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ) της περιόδου 2023–2027 έχουν ήδη εκτροχιαστεί λόγω καθυστερήσεων που βαραίνουν αποκλειστικά τη διοίκηση. Η έγκρισή τους ήρθε με έναν χρόνο καθυστέρηση με αποτέλεσμα την απώλεια του πρώτου έτους (2023), ενώ η υλοποίηση του δεύτερου έτους (2024) έγινε σε συνθήκες ασφυκτικές, χωρίς να έχουν δοθεί εγκαίρως προκαταβολές, αναγκάζοντας τους συνεταιρισμούς να καλύψουν οι ίδιοι τις δαπάνες.

Σήμερα και ενώ βρισκόμαστε στην υλοποίηση του δεύτερου έτους και σε αναμονή της εκκαθάρισης του πρώτου έτους υλοποίησης, εμφανίζεται νέα τροποποίηση (8.8.2025/216188, ΦΕΚ 20/8), η οποία ουσιαστικά μπλοκάρει την εκκαθάριση του πρώτου έτους και απειλεί άμεσα σχεδόν το σύνολο των ΟΕΦ (περίπου 90% των προγραμμάτων) με απώλεια της Ενωσιακής χρηματοδότησης. Αυτό σημαίνει ότι συνεταιρισμοί που δεν φέρουν καμία ευθύνη για τις καθυστερήσεις, βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρές οικονομικές συνέπειες, οι οποίες μπορούν να αποβούν καταστροφικές.

Δεδομένου ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα το Υπουργείο γνωρίζει το πρόβλημα και αναζητά νομοθετική λύση για την διευθέτησή του.

Δεδομένου ότι είναι ξεκάθαρο πως τα χρονικά περιθώρια για την όποια λύση είναι εξαιρετικά στενά.

Δεδομένου ότι το πρόβλημα αφορά σχεδόν το 90% των προγραμμάτων ΟΕΦ που υλοποιούνται αυτήν την στιγμή, ενώ η αβεβαιότητα που συνεχίζεται ως προς τις πληρωμές εκθέτει τους συνεταιρισμούς σε σοβαρές οικονομικές συνέπειες για τις οποίες δεν φέρουν ευθύνη.

Δεδομένου ότι και στη Λακωνία 17 εγκεκριμένοι φάκελοι συνεταιρισμών που μετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα κρίνονται τώρα προβληματικοί με ό,τι συνεπάγεται αυτό.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: