NAVARINO AGORA: Πρόγραμμα εκδηλώσεων 1 με 14 Ιουνίου

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΜΟΔΑ

Καθημερινά – 18:00 -22:00

Έκθεση βιβλίου

Σε συνεργασία με το κατάστημα Martins, μια έκθεση βιβλίου προσφέρει στους επισκέπτες πλήθος επιλογών, από την κλασική λογοτεχνία μέχρι σύγχρονα best sellers.

Καθημερινά

Έκθεση τέχνης “By Way Of”

Η έκθεση “Βy way of’’ φιλοξενείται υπό την επιμέλεια του Μουσείου Ηλιόπουλου και ενώνει έργα των PAVLOS, Μάρθας Δημητροπούλου, Διονύση Χριστοφιλογιάννη και Ηλία Χριστόπουλου, οι οποίοι κατάγονται από την περιοχή της Μεσσηνίας, με θέμα τη δύναμη της τέχνης να υπερβαίνει φυσικά, χρονικά και εννοιολογικά όρια.

8 & 9 Ιουνίου

Σαββατοκύριακο αφιερωμένο στη μόδα

Σε συνεργασία με το W Costa Navarinoη Νavarino Agora φιλοξενεί ένα Σαββατοκύριακο αφιερωμένο στη μόδα με επιλεγμένα ρούχα και αξεσουάρ από το Ergon Amphora, workshops κοσμημάτων και λάιβ μουσική τις βραδινές ώρες από τον Monsieur Minimal.

13 Ιουνίου – 19.00 – 21.00

Εκδήλωση με τη Melissa Odabash από την APOELLA

Η γνωστή σχεδιάστρια beachwear Μelissa Odabash θα βρίσκεται στη Navarino Agora στο ομώνυμο κατάστημα της στη Navarino Agora, δίνοντας στους επισκέπτες συμβουλές styling για τις καλοκαιρινές τους εμφανίσεις. Μαζί της θα βρίσκεται και ο διάσημος σχεδιαστής μόδας Julien McDonald.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΟΙΝΟΥ

14 – 16 Ιουνίου

14 Ioυνίου 21.00 – 22. 00 Koντσέρτο βιολί – πιάνο

15 Ιουνίου 21.00 – 21.30 Παράσταση σύγχρονου χορού

Το Messinia Terroirs Wine Festival που διοργανώνει το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου θα πραγματοποιηθεί για 2η χρονιά συστήνοντας τους επισκέπτες σε ελληνικές ποικιλίες κρασιού, μέσω της παρουσίας τοπικών οινοποιείων. Γευσιγνωσίες, master classes, καλλιτεχνικά δρώμενα για όλες τις ηλικίες θα πλαισιώσουν το φεστιβάλ. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε εδώ.

ΔΑΝΑΟΣ OPEN AIR CINEMA

DUNE: ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

4 Ιουνίου & 5 Ιουνίου – 21.00

Το Dune: Μέρος Δεύτερο εξερευνά το συναρπαστικό ταξίδι του Πολ Ατρείδη, τη στιγμή που βρίσκεται ξανά με την Τσάνι και τους Φρέμεν, και ενώ πολεμά για να πάρει εκδίκηση από όσους συνωμότησαν για να καταστρέψουν την οικογένειά του.

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΛΟΣΥΝΗΣ

6&7 Ιουνίου – 21.00

Η νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου «Ιστορίες Καλοσύνης» με πρωταγωνιστές τη βραβευμένη με Όσκαρ Emma Stone και τους υποψήφιους για Όσκαρ Willem Dafoe και Jesse Plemons είναι ένα τρίπτυχο παραμύθι.

ΓΚΑΡΦΙΛΝΤ: ΓΑΤΟΣ ΜΕ ΠΕΤΑΛΑ (ΜΤΓΛ)

8 Ιουνίου – 21.00

O Γκάρφιλντ, ο παγκοσμίως διάσημος κατοικίδιος γάτος που σιχαίνεται τις Δευτέρες και λατρεύει τα λαζάνια, πρόκειται να ζήσει την πιο απίθανη περιπέτεια εκτός σπιτιού.

FURIOSA: A MAD MAX SAGA

8 Ιουνίου – 22.50

9&10 Ιουνίου – 21.00

Καθώς ο κόσμος καταρρέει, η νεαρή Φουριόζα αρπάζεται πέφτει στα χέρια της μεγάλης Ορδής Μηχανόβιων με επικεφαλής τον πολέμαρχο Ντεμέντους.

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΦΡΟΪΝΤ

11&12 Ioυνίου – 21.00

Ο κόσμος βρίσκεται στο χείλος του πολέμου. Τις τελευταίες μέρες του, ο Σίγκμουντ Φρόιντ, ενώ έχει πρόσφατα δραπετεύσει με την κόρη του από το ναζιστικό καθεστώς, δέχεται επίσκεψη από τον καθηγητή της Οξφόρδης Κ. Σ. Λιούις.

www.costanavarino.com/navarino–agora/el/