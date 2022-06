Navarino Challenge: Αναδείχθηκε ως η «Καλύτερη Διοργάνωση Υγείας & Ευεξίας στην Ελλάδα»

Ερασιτέχνες και επαγγελματίες αθλητές όλων των ηλικιών και δυνατοτήτων από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα βρεθούν στην κορυφαία γιορτή του αθλητικού τουρισμού Navarino Challenge, στις 21-23 Οκτωβρίου 2022, στην Costa Navarino και την Πύλο προκειμένου να γιορτάσουν τα 10 χρόνια της διοργάνωσης.

Στην κορυφή των Tourism Awards 2022 και πάλι – Στα 45 συνολικά βραβεία!

Με την πρόσφατη προσθήκη 3 ακόμα βραβείων, το Navarino Challenge έφτασε τα 45 συνολικά βραβεία στην ιστορία του. Σε συνεργασία με την Costa Navarino και τον Δήμο Πύλου-Νέστορος κατέκτησε 3 Gold Βραβεία στον κορυφαίο θεσμό στην Ελλάδα, που αναδεικνύει τις βέλτιστες και καινοτόμες πρακτικές στον τουρισμό, τα Tourism Awards 2022, ενώ αποτελεί και τη μόνη διοργάνωση που συνεχίζει να διακρίνεται στον εν λόγω θεσμό από την πρώτη κιόλας χρονιά του. Το Navarino Challenge κατέκτησε το Gold Βραβείο στις κατηγορίες “Τουρισμός Υγείας & Ευεξίας” για την υλοποίηση των κορυφαίων δράσεων ευεξίας στο πρόγραμμά του, “Pet–friendly Environment” για την pet-friendly στρατηγική που ακολούθησε και εφάρμοσε καθ’ όλη τη διάρκεια της περσινής διοργάνωσης, παρέχοντας τη δυνατότητα στους τετράποδους φίλους του να λάβουν μέρος σε όλες τις δράσεις και “Storytelling Excellence” για την επιτυχή διάδοση του μηνύματος “Sports Unites People” της διοργάνωσης και την προώθηση του αθλητικού τουρισμού της περιοχής σε όλο τον κόσμο.

Απόλαυσε εδώ το video με τις καλύτερες στιγμές της περσινής χρονιάς και έλα να γιορτάσεις μαζί μας φέτος τα 10 χρόνια του Navarino Challenge.

Τρέξε στην παραλία της Βοϊδοκοιλιάς

Η διασημότερη παραλία της Μεσσηνίας -μοναδικού σχήματος που σκιαγραφεί το ελληνικό γράμμα Ω- και μια από τις ωραιότερες σε όλο τον κόσμο, η Βοϊδοκοιλιά αποτελεί τον ιδανικό προορισμό για όποιον θέλει να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στο τρέξιμο. Το Navarino Challenge δίνει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να τρέξουν σε έναν από τους κορυφαίους Ημιμαραθωνίους 21,1χλμ. στην Ελλάδα, μαζί με τον Ελληνοαμερικανό υπερμαραθωνοδρόμο Κωνσταντίνο Καρνάζη και να διασχίσουν την πανέμορφη παραλία της Βοϊδοκοιλιάς. Πρόκειται για τον μοναδικό αγώνα trail run που συνδυάζει χώμα, άμμο και άσφαλτο. Παράλληλα, μπορούν να τρέξουν τη διαδρομή των 10χλμ. ή τη διασκεδαστική διαδρομή των 5χλμ. Powered by Samsung, την οποία μπορούν να ακολουθήσουν ακόμα και με δυναμικό βάδισμα. Την ίδια ημέρα θα διεξαχθεί σε δύο γκρουπ και η παιδική διαδρομή του 1χλμ, για παιδιά 10-14 ετών και παιδιά έως 9 ετών.

Παίξε σε τουρνουά τένις, beach volley, γκολφ και μείνε στην Costa Navarino

Απόλαυσε ένα τριήμερο γεμάτο με υπαίθριες δραστηριότητες ευεξίας για μικρούς και μεγάλους. Απόκτησε το πλήρες πακέτο αθλητικών δράσεων, που περιλαμβάνει ημιδιατροφή και ζήσε τη μοναδική αθλητική και πολιτιστική εμπειρία της χρονιάς.