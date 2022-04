Navarino Challenge: Υπαίθριες δραστηριότητες για όλη την οικογένεια

Η πολυβραβευμένη διοργάνωση αθλητικού τουρισμού Navarino Challenge, γιορτάζει φέτος τα 10 χρόνια της ενώνοντας ανθρώπους, όλων των ηλικιών και δυνατοτήτων μέσα από τον αθλητισμό. Ερασιτέχνες και επαγγελματίες αθλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα βρεθούν στις 21-23 Οκτωβρίου 2022, στην Costa Navarino και την Πύλο, στη Μεσσηνία.

Ακολούθησε τα βήματα του Τηλέμαχου

Οι συμμετέχοντες στο Navarino Challenge, έχουν την ευκαιρία να τρέξουν σε έναν από τους κορυφαίους Ημιμαραθωνίους 21,1χλμ. στην Ελλάδα, μαζί με τον Ελληνοαμερικανό υπερμαραθωνοδρόμο Κωνσταντίνο Καρνάζη και να διασχίσουν την πανέμορφη παραλία της Βοϊδοκοιλιάς ακολουθώντας το μονοπάτι που χάραξε ο Τηλέμαχος αναζητώντας τον Οδυσσέα σύμφωνα με την Ομηρική παράδοση, στην πατρίδα του Βασιλιά Νέστορα. Παράλληλα, μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στη διαδρομή των 10χλμ. ή τη διασκεδαστική διαδρομή των 5χλμ., την οποία μπορούν να ακολουθήσουν ακόμα και με δυναμικό βάδισμα. Την ίδια ημέρα θα διεξαχθεί σε δύο γκρουπ και η παιδική διαδρομή του 1χλμ, για παιδιά 10-14 ετών και παιδιά έως 9 ετών.

Οι συμμετέχοντες στο τρέξιμο μπορούν να κινηθούν άμεσα και να αξιοποιήσουν τις early bird προσφορές που ισχύουν έως τις 31 Ιουλίου με έκπτωση πάνω από 50%. Ο παιδικός αγώνας διεξάγεται χωρίς κόστος συμμετοχής. Η διοργάνωση, θέτοντας πάντα ως προτεραιότητα τους ίδιους τους αθλητές, προσφέρει τη δυνατότητα επιστροφής χρημάτων από ακύρωση εγγραφών, μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου. Οι εγγραφές για το Navarino Challenge έχουν ξεκινήσει και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν μέρος, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα που είναι διαθέσιμη στο ακόλουθο link.

Βόλτα με καγιάκ στον όρμο της Πύλου

Με σημείο εκκίνησης το Εστιατόριο Ποσειδωνία, γνωστό για την παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και τα τοπικά εδέσματά του στο λιμάνι της Πύλου, το Σάββατο 22 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθεί βόλτα με καγιάκ στη νήσο Σφακτηρία με την υποστήριξη του Explore Messinia. Οι συμμετέχοντες θα κωπηλατήσουν στον όρμο του Ναβαρίνου και θα εξερευνήσουν την ακτογραμμή της Σφακτηρίας. Για συμμετοχές: welcome(at)exploremessinia.com

Λάβε μέρος στο τουρνουά beach volley με θέα το Ιόνιο πέλαγος

Με θέα στους αμμόλοφους και τα κρυστάλλινα νερά του Ιονίου, η αμμώδης παραλία The Dunes Beach στην περιοχή Navarino Dunes της Costa Navarino, θα φιλοξενήσει και πάλι το Navarino Challenge King of the Court Beach Volley Tournament. Το Ολυμπιακό άθλημα του beach volley, επιστρέφει με πρεσβευτή τον πρώην διεθνή Έλληνα πετοσφαιριστή και ρέκορντμαν συμμετοχών με την Εθνική Ελλάδος, Μιχάλη Τριανταφυλλίδη. Το Σάββατο 22 Οκτωβρίου το τουρνουά θα περιλαμβάνει ξεχωριστές κατηγορίες ανδρών και γυναικών ενώ την Κυριακή 23 Οκτωβρίου το τουρνουά θα είναι μεικτό. Όλες οι δραστηριότητες του beach volley πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Triantafyllidis Beach Arena. Για δηλώσεις συμμετοχών και περισσότερες πληροφορίες: info(at)beacharena.gr

Τένις στο Mouratoglou Tennis Center Costa Navarino

Οι συμμετέχοντες στο Navarino Challenge θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τα tennis clinics που θα γίνουν για ηλικίες 6 έως 9 ετών και 10 έως 13 ετών καθώς και να συμμετάσχουν στα τουρνουά τένις Round Robbin ανδρών και γυναικών, που θα πραγματοποιηθούν με την υποστήριξη του Mouratoglou Tennis Center Costa Navarino υπό την καθοδήγηση κορυφαίων προπονητών. Η Costa Navarino είναι η πρώτη ευρωπαϊκή τοποθεσία που φιλοξενεί το Mouratoglou Tennis Center, ενώ οι νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, διαθέτουν συνολικά 16 γήπεδα τένις στην περιοχή Navarino Dunes, με θέα στο Ιόνιο Πέλαγος. Για δηλώσεις συμμετοχών και περισσότερες πληροφορίες: tennis(at)costanavarino.com

Στίβος, pilates, ποδήλατο, γκολφ για όλους!

Το πρόγραμμα του Navarino Challenge σου δίνει την ευκαιρία να έρθεις πιο κοντά στον αθλητισμό και να μάθεις τα οφέλη που σου προσφέρει, δίπλα σε κορυφαίους instructors. Πιο συγκεκριμένα μπορείς να λάβεις μέρος σε δραστηριότητες όπως beachathlon για γονείς & παιδιά ηλικίας 6 έως 13 ετών με τον Ολυμπιονίκη και πρωταθλητή Ευρώπης Περικλή Ιακωβάκη, μαθήματα pilates με την ομάδα της καθηγήτριας φυσικής αγωγής, Μάντη Περσάκη, ποδηλατάδα στη Βοϊδοκοιλιά με την υποστήριξη του Navarino Outdoors και μαθήματα golf για 2 ημέρες, με την υποστήριξη του Navarino Golf Academy.