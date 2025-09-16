ΝΔ: Γέφυρες «βιτρίνα» από το Μαξίμου προς τον Σαμαρά

της Ελένης Στεργίου από το www.in.gr

Η απάντηση του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ για τον Αντώνη Σαμαρά ήταν αρκετή για να ρίξει νερό στον μύλο επιλεκτικών διαρροών περί «ανοίγματος» προς τον πρώην πρωθυπουργό. Η πλευρά Μητσοτάκη φαίνεται να μην επιδιώκει ένα ειλικρινές άνοιγμα προς τους πρώην πρωθυπουργούς και ειδικά προς τον Αντώνη Σαμαρά, αν και η ηγεσία της ΝΔ επιχειρεί να καλλιεργήσει αυτήν την εικόνα.

Η επιλογή χαμηλών τόνων ερμηνεύεται ως ελιγμός και με φόντο τα σενάρια ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά προετοιμάζει το έδαφος, ώστε, σε αυτή την περίπτωση, να εμφανιστεί από το Μαξίμου ως «εχθρός της ΝΔ». Έτσι, αντί για ουσιαστική επαναπροσέγγιση, διαφαίνεται περισσότερο μια διαχείριση εσωκομματικών αναταράξεων – με σοβαρές ενδεχομένως συνέπειες για τα ποσοστά της ΝΔ.

Η επόμενη περίοδος θεωρείται καθοριστική για τις αποφάσεις του πρώην πρωθυπουργού και φαίνεται πως οι σκέψεις για ίδρυση νέου πολιτικού σχηματισμού παραμένουν ενεργές, γεγονός που προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία.

Η στάση του Αντώνη Σαμαρά απέναντι στις πολιτικές της “ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη”

Οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι η στάση του Αντώνη Σαμαρά απέναντι στη “ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη” δεν έχει διαφοροποιηθεί. Πρόκειται για μια στάση που εδώ και καιρό εστιάζει στην έντονη κριτική έναντι των επιλογών της ηγεσίας και όχι της παράταξης.

Οι στιγμές είναι άκρως δύσκολες για τον πρώην πρωθυπουργό, καθώς μόλις πριν λίγα 24ωρα τελέστηκε το μνημόσυνο για τις 40 ημέρες από την απώλεια της κόρης του. Τις δύσκολες αυτές στιγμές συμμερίζεται μεν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος σε πολιτικές ερωτήσεις που δέχεται μιλά για το βαρύ πένθος του πρώην πρωθυπουργού, αποφεύγοντας να απαντήσει ευθέως.

Οι περίφημες γέφυρες και η δημιουργία εντυπώσεων

Στη ΔΕΘ, ωστόσο, άφησε υπαινιγμούς επικαλούμενος το «καλό της παράταξης», οι οποίοι όμως δεν ερμηνεύτηκαν στο εσωτερικό της ΝΔ ως μήνυμα για ουσιαστικό άνοιγμα. Ο πρωθυπουργός μίλησε για «διαφωνίες σε ζητήματα πολιτικής και απαντήσεις οι οποίες δόθηκαν εκατέρωθεν» και πρόσθεσε ότι «η μεγάλη εικόνα τελικά είναι η εικόνα μιας παράταξης η οποία σήμερα είναι η μόνη δύναμη σταθερότητας στην πατρίδα μας {…}. Και πιστεύω ότι τελικά αυτή η λογική θα επικρατήσει και δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω από αυτό».

Προφανώς, δεν τίθεται ζήτημα επιστροφής του Αντώνη Σαμαρά στην Κοινοβουλευτική Ομάδα· οι περίφημες γέφυρες περιορίζονται στη δημιουργία εντυπώσεων για ενωτικό κλίμα, ενδεχομένως υπό την αγωνία στελεχών – και ειδικά βουλευτών – του κόμματος.

Παράλληλα, θεωρείται βέβαιο ότι η όποια πολιτική τοποθέτηση του κ. Σαμαρά μπορεί να δημιουργήσει νέα δεδομένα στον εσωκομματικό χάρτη. Την ίδια στιγμή, η Νέα Δημοκρατία απέχει πολύ από το να μπορεί να μιλά για θετικό κλίμα βάσει των δημοσκοπήσεων, πόσο μάλλον για διεκδίκηση της αυτοδυναμίας.

Η πολιτική επικαιρότητα προδιαγράφεται έντονη, με πολλούς αγνώστους στην εξίσωση της κομματικής επιβίωσης της ΝΔ αλλά και της ηγεσίας.

Στα προσεχή, λοιπόν, του πολιτικού σκηνικού, αναμένεται με ενδιαφέρον το μπρα ντε φερ του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αντώνη Σαμαρά, ενώ βαρύτητα έχουν και τα μηνύματα που θα στείλει ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής το επόμενο διάστημα. Η πολιτική επικαιρότητα προδιαγράφεται έντονη, με πολλούς αγνώστους στην εξίσωση της κομματικής επιβίωσης της ΝΔ αλλά και της ηγεσίας.