Νέα Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Αριστεράς η Πέτη Πέρκα – Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ο Δημήτρης Τζανακόπουλος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ



Η Νέα Αριστερά ανακοινώνει ότι νέα Εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος αναλαμβάνει η Θεοπίστη (Πέτη) Πέρκα. Παράλληλα, τη θέση του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας αναλαμβάνει ο Δημήτρης Τζανακόπουλος.

Σύντομο Βιογραφικό

Η Πέτη Πέρκα γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Φλώρινα. Είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, απόφοιτη της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, με Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Συγκοινωνιακά (ΑΠΘ).

Από τα φοιτητικά της χρόνια έχει συνεχή και ενεργή παρουσία στην Αριστερά, στους κοινωνικούς αγώνες και στα κινήματα. Υπήρξε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΝ και στη συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ. Διετέλεσε Αντιπρόεδρος και Γενική Γραμματέας της ΕΜΔΥΔΑΣ, μέλος της Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) και μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚ Μακεδονίας. Συμμετείχε στη Διοίκηση του ΤΕΕ και ήταν υπεύθυνη για το πόρισμα ενάντια στην εξόρυξη χρυσού στη Χαλκιδική.

Έχει εργαστεί στον ιδιωτικό και στη συνέχεια στον δημόσιο τομέα (ΚΥΔΕΠ, ΔΕΚΕ, Οργανισμός Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης, Διεύθυνση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας). Υπήρξε ιδρυτικό μέλος και υποψήφια δημοτική σύμβουλος των δημοτικών κινήσεων «Θεσσαλονίκη των Πολιτών και της Οικολογίας» (2002, 2006) και «Θεσσαλονίκη Ανοιχτή Πόλη» (2010). Επίσης διετέλεσε Γενική Γραμματέας στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών και Γενική Γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας στο Υπουργείο Οικονομικών.

Από τον Ιούλιο του 2019 έως τον Νοέμβριο του 2023 διετέλεσε Βουλεύτρια Φλώρινας με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, καθώς και Αναπληρώτρια Τομεάρχης Μεταφορών και Αναπληρώτρια Τομεάρχης Περιβάλλοντος & Ενέργειας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Στις εκλογές του 2023 επανεκλέχθηκε Βουλεύτρια Φλώρινας. Τον Δεκέμβριο του 2023 συνέβαλε στη συγκρότηση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς, στην οποία διετέλεσε Γραμματέας.

Σήμερα είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Αριστεράς και αναλαμβάνει την ευθύνη της Εκπροσώπου Τύπου του κόμματος. Συμμετέχει ενεργά στο κίνημα «March to Gaza Greece» και πρόσφατα μετείχε, ως μέλος της ελληνικής αποστολής στην Αίγυπτο, στη διεθνή ανθρωπιστική πρωτοβουλία March to Gaza, όπως επίσης και στον ανθρωπιστικό στόλο Global Sumud Flotilla.

Είναι μητέρα δύο παιδιών.