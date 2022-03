Νέα μεγάλη διάκριση για τον Μεσσήνιο Δημήτρη Πυλιώτη – Πρεσβευτής της Ελληνικής γαστρονομίας για 3η σερί χρονιά (video)

Στις μέρες μας για πρώτη φορά έχει αναπτυχθεί ένας υψηλός βαθμός συνειδητοποίησης της αξίας της Ελληνικής Γαστρονομίας και του Γαστρονομικού τουρισμού. Η γαστρονομία τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να παίξει καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση της πολιτιστικής ταυτότητάς της χώρα μας και φυσικά του τουριστικού της προϊόντος.

Σε αυτό το πλαίσιο οι συνεργασίες που έχει συνάξει συνεργασία το υπουργείο Τουρισμού με διακειμένους σεφ οι οποίοι ταξιδεύοντας ανά τον κόσμο και μέσα από το βιβλίο συνταγών τους, μυούν όλο και περισσότερους στην μαγεία της ελληνικής κουζίνας. Ένας εξ αυτών ο πολυβραβευμένος σεφ Δημήτρης Πυλιώτης που από τη Μεσσηνία και την Καλαμάτα μεταφέρει την ελληνική κουζίνα και τις ξεχωριστές της γεύσεις στα πιάτα του εστιατορίου του στο Μαιάμι … συστήνοντας τη μοναδικότητα της ελληνικής κουζίνας σε αμερικανικούς ουρανίσκους !

Για μια ακόμη χρονιά ο Δημήτρης Πυλίωτης τιμάται με τον τίτλο του πρεσβευτή της Ελληνικής Γαστρονομίας για το 2022. Μια ιδιαίτερη τιμή της οποίας τυγχάνει για 3η συνεχή χρονιά χάρη σε όσα έχει κατορθώσει με τις άοκνες προσπάθειές του να αναδείξει τις γεύσεις και τα προϊόντα της μεσσηνιακής γης στο εξωτερικό.

«Είμαι ενθουσιασμένος που ανακοινώνω ότι πιστοποιούμαι επίσημα για τρίτη συνεχή χρονιά ως Πρεσβευτής για την Ελληνική Γαστρονομία 2022. Είμαι βαθύτατα ευγνώμων γι’ αυτό το επίτευγμα και ευχαριστώ τον οργανισμό «GREEK TASTE BEYOND BORDERS» (GTBB) για την αναγνώριση της αξίας μου. Ανυπομονώ για το επερχόμενο 4ο Παγκόσμιο Συνέδριο Ελληνικής Γαστρονομίας 2022» σχολίασε στα social media ο μεσσήνιος σεφ. Η εν λόγω πιστοποίηση θα του αποδοθεί σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Ιουλίου στο Μέγαρο Μουσικής, στην Αθήνα.

Ο Δημήτρης Πυλιώτης δεν σταματά να μαγειρεύει αλά Ελληνικά. Είτε μαγειρεύοντας για τους σύγχρονους θρύλους του NBA, είτε για μεγάλες προσωπικότητες του παγκόσμιου κινηματογράφου και τηλεόρασης, αλλά και με την συμμετοχή του σε εκπομπές και διαγωνισμούς μαγειρικής ο Δημήτρης Πυλιώτης δεν ξεχνά ποτέ τις ρίζες του και δεν σταματά να διαφημίζει τα μεσσηνιακά προϊόντα!

Πρόσφατα συμμετείχε σε εκπομπή μαγειρικής που προβάλλεται στο εθνικό δίκτυο “National tv foodnetwork”, με υψηλά νούμερα τηλεθέασης και πιστούς τηλεθεατές και followers, όπου όπως χαρακτηριστικά μας είπε δεν σταμάτησε ποτέ να μιλάει για την αγαπημένη του Καλαμάτα. Το επεισόδιο πρόκειται να προβληθεί τον Απρίλιο.

«Η ελληνική κουζίνα αρχίζει και γίνεται γνωστή στην Αμερική» μας είπε « νοιώθω πως οι κόποι μας ανταμείβονται. Το 2012 οι περισσότεροι δεν ήξεραν καν ότι η Ελλάδα παράγει ελαιόλαδο, όλοι γνώριζαν για το ιταλικό. Σε κάθε πελάτη που μπαίνει στο εστιατόριό μου μιλώ για την ελλάδ και τα προιόντα της. Τα πρώτα χρόνια ερχόντουσαν παρέες και ζητούσαν γύρο και τους εξηγούσα ότι η Ελληνική κουζίνα δεν έχει μόνο γύρο! Αυτό μου έμεινε και ως μότο «Greek cuisine is not only gyros»! τους μιλούσα για τις ελιές, το αυγοτάραχο, το ελληνικό γιαούρτι», δήλωσε χαρακτηριστικά στην τηλεόραση BEST.