Νέα μέτρα: Με self test θα μπαίνουν τα παιδιά έως 18 ετών στους μεικτούς χώρους

Με self test θα μπαίνουν τα παιδιά έως 18 ετών στους μεικτούς χώρους όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης. Μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο κ. Πλεύρης είπε ότι στην ΚΥΑ που θα εκδοθεί σήμερα για τα νέα μέτρα, θα προβλέπεται ότι τα παιδιά μέχρι 18 ετών θα μπορούν να εισέρχονται στους μέχρι σήμερα μεικτούς χώρους, με self test και όχι με μοριακό ή rapid. Αυτό σημαίνει ότι τόσο σε καταστήματα λιανικής όσο και σε εξωτερικούς χώρους εστίασης θα χρειάζονται self test.

Τι αλλάζει από το Σάββατο

Σύμφωνα με τα νέα μέτρα, από αύριο Σάββατο 6/11, οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι πλέον υποχρεώνονται σε δυο εργαστηριακούς ελέγχους την εβδομάδα.

Είσοδος με υποχρεωτικό τεστ (rapid test ή τεστ PCR) θα γίνεται σε:

δημόσιες υπηρεσίες

τράπεζες

εστίαση

λιανεμπόριο

εμπορικά κέντρα

κομμωτήρια

Ελεύθερη θα είναι η είσοδος για ανεμβολίαστους μόνο σε σούπερ μάρκετ, καταστήματα τροφίμων και φαρμακεία.

