Νέα NAVTEX της Άγκυρας – Επιμένει στα περί «τουρκικής υφαλοκρηπίδας» μεταξύ Χίου και Σάμου

Νέα NAVTEX εξέδωσαν το μεσημέρι της Πέμπτης (24/10) οι τουρκικές Αρχές όπου και πάλι ισχυρίζονται ότι οι έρευνες του ελληνικού σκάφους O/AEGAEO που πήραν παράταση μέχρι τις 30 Οκτωβρίου και για την περιοχή μεταξύ Χίου και Σάμου αφορούν περιοχές που ανήκουν σε «τουρκική υφαλοκρηπίδα».

Προχθές ο σταθμός της Σμύρνης είχε εκδώσει ταυτόσημη NAVTEX για έρευνες του σκάφους στην περιοχή μεταξύ Λέσβου και Χίου.

TURNHOS N/W : 1015/24

AEGEAN SEA

1. SOME PART OF AREA PROMULGATED WITH NAVTEX LA71-207/24 AND HA61-1075/24 ARE WITHIN TURKISH CONTINENTAL SHELF IN THE AEGEAN SEA THE LIMITS OF WHICH ARE YET TO BE DELIMITED BY COASTAL STATES.

2. ALL RESEARCH ACTIVITIES IN TURKISH MARITIME JURISDICTION AREA MUST BE COORDINATED WITH RELEVANT TURKISH AUTHORITIES.

3. CANCEL THIS MESSAGE 302200Z OCT 24.

πηγη www.protothema.gr