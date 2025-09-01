Νέες Υποτροφίες από την Μητρόπολη Μεσσηνίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος: «Ταμείον Αρωγής Απόρων Μεσσηνίων Φοιτητών της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας» ανακοινώνεται η παρακάτω Προκήρυξη Υποτροφιών:

17η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Το ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΡΩΓΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ προκηρύσσει συμφώνως: με το ΦΕΚ 113/B/27-1-2009, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2025-2026 τις κάτωθι υποτροφίες σε νεοεισαχθέντες προπτυχιακούς φοιτητές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεως έχουν οι παρακάτω κατηγορίες φοιτητών:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄

Χορηγούνται τέσσερις (4) υποτροφίες ετησίως σε νεοεισαχθέντες/είσες προπτυχιακούς φοιτητές/τριες με οικονομικές δυσκολίες, που φοιτούν σε Δημόσια (Κρατικά) Ελληνικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (πλην των Θεολογικών Σχολών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου), οι οποίοι/ες κατάγονται από τις επαρχίες της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας και έως την εισαγωγή τους σε Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης διαμένουν εντός των ορίων της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄

Χορηγείται μία (1) υποτροφία ετησίως σε νεοεισαχθέντα/είσα προπτυχιακό φοιτητή/τρια με οικονομικές δυσκολίες, που φοιτά στην Θεολογική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και στην Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ο οποίος/α κατάγεται από τις επαρχίες της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας και έως την εισαγωγή του/της σε Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης διαμένει εντός των ορίων της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄

Χορηγείται μία (1) υποτροφία ετησίως σε νεοεισαχθέντα προπτυχιακό φοιτητή/τρια με οικονομικές δυσκολίες, που φοιτά στην Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και διαμένει εντός των ορίων της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας

ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΧΟΛΩΝ-ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ «Εις μνήμην Βασιλείου Αποστολάκη»

Χορηγείται «εις μνήμην Βασιλείου Αποστολάκη» μία (1) υποτροφία ετησίως σε νεοεισαχθέντα/είσα προπτυχιακό φοιτητή/τρια με οικονομικές δυσκολίες, που φοιτά σε Τμήματα ή Σχολές Υγείας των Ελληνικών Δημοσίων Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ο οποίος/α κατάγεται από τις επαρχίες της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας και έως την εισαγωγή του/της σε Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης διαμένει εντός των ορίων της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

Οι αιτήσεις κατατίθενται αυτοπροσώπως τις παρακάτω ημερομηνίες και ώρες στην Γραμματεία του Ταμείου στην Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας, Μητροπολίτου Μελετίου 13, ΤΚ 24.100, Καλαμάτα.

Ημερομηνίες και ώρες κατάθεσης Δικαιολογητικών:

Παρασκευή 3-10-2025 και ώρα: 17:00-19:00

Σάββατο 4-10-2025 και ώρα: 10:00-12:00

Εκτός των συγκεκριμένων ημερομηνιών και ωρών καμμία αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή, η δε 4η Οκτωβρίου 2025 είναι η καταληκτική ημερομηνία και πέραν αυτής δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις.

Τηλ. Επικοινωνίας: 6937482151

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:taamfimm@yahoo.gr

Δικαιολογητικά:

Αίτηση (Να αναφέρονται τα προσωπικά στοιχεία του αιτούντος/αιτούσης: Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση Κατοικίας, Τηλέφωνα επικοινωνίας να αναγράφονται όλα ευκρινώς, η Κατηγορία υποτροφίας την οποία αιτείται, καθώς και τα συνημμένα δικαιολογητικά που προσκομίζει ο αιτών ή η αιτούσα). Το πρότυπο της αιτήσεως χορηγείται από την Γραμματεία του Ταμείου. Απολυτήριο Λυκείου (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο). Βεβαίωση Συμμετοχής στις Πανελλήνιες Εξετάσεις (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο). Βεβαίωση εγγραφής στο Δημόσιο ΑΕΙ εισαγωγής (Πρωτότυπη). α) Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού Εφορίας του προηγουμένου οικονομικού έτους, που να φαίνεται το οικογενειακό και ατομικό εισόδημα του αιτούντος/ούσης. (Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ατομικό εισόδημα, τότε κατατίθεται Βεβαίωση από την ΔΟΥ ότι δεν καταθέτει φορολογική Δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι δεν κατέθεσε ο αιτών/ούσα ή οι γονείς του, φορολογική δήλωση κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος). Σε περίπτωση διαζυγίου κατατίθενται τα ανωτέρω δικαιολογητικά και των δύο γονέων και β) Φωτοαντίγραφο Δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε9) οικογενειακή και ατομική, η οποία θα συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986), στην οποία θα δηλώνεται ότι είναι η τελευταία υποβληθείσα στην οικεία Δ.Ο.Υ. (Σε περίπτωση που δεν υπάρχει περιουσιακή κατάσταση, τότε κατατίθεται Βεβαίωση από την ΔΟΥ ότι δεν καταθέτει Ε9 και Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986), στην οποία δηλώνεται ότι δεν υποβάλλει ο αιτών/ούσα ή οι γονείς του Ε9). Σε περίπτωση διαζυγίου κατατίθενται τα ανωτέρω δικαιολογητικά και των δύο γονέων. Βεβαίωση από κρατικό φορέα για το επάγγελμα ενός εκάστου των γονέων. (Πρωτότυπη). Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο θα προκύπτει: α) Η Ελληνική ιθαγένεια, β) η ηλικία (όχι μεγαλύτερη των τριάντα (30) ετών) και γ) Καταγωγή και μόνιμη κατοικία. (Πρωτότυπο). Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986), του/της υποψηφίου/ας ότι δεν λαμβάνει ή δεν πρόκειται να λάβει άλλη υποτροφία από άλλη πηγή και ότι δεν είναι εγγεγραμμένος και δεν θα εγγραφεί σε μη κρατικό Ίδρυμα Τριτοβαθμίου Εκπαιδεύσεως. Βεβαίωση από τον εφημέριο της ενορίας ότι ο/η αιτών/ούσα είναι κάτοικος της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας κατά την ημερομηνία εισαγωγής του/της στην Ανωτάτη Εκπαίδευση. (Πρωτότυπη) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητος. Κάθε άλλο δικαιολογητικό το οποίο κατά την κρίση του/της αιτούντος/ούσης θα βοηθούσε στην καλυτέρα αξιολόγηση, καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό ήθελε ζητηθεί από την Γραμματεία του Ιδρύματος. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν.1599/1986), του/της αιτούντος/ούσης ότι τα όλα τα κατατεθέντα δικαιολογητικά είναι ακριβή και γνήσια.

Για να γίνει δεκτή η αίτηση πρέπει να υπάρχουν όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά και να κατατεθεί από τον/την ίδιο/α τον φοιτητή/ φοιτήτρια.

Ο δικαιούχος υπότροφος δύναται να συνεχίσει να λαμβάνει την υποτροφία έως την λήψη του πτυχίου του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα εξάμηνα σπουδών του Τμήματος φοιτήσεώς του, εφόσον πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Καλαμάτα, 1 Σεπτεμβρίου 2025

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος

Με την προκήρυξη αυτή οι Υποτροφίες, που έχει χορηγήσει και συνεχίζει να χορηγεί από το 2010 η Εκκλησία της Μεσσηνίας σε απόρους φοιτητές είναι 115, το δε χρηματικό ποσό, που έχει διατεθεί μέχρι τώρα και θα διατεθεί το 2025, ανέρχεται σε ποσό πλέον του ενός εκατομμύριου διακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ (1.230.000). Επίσης, επιπλέον των Υποτροφιών, σημαντικό ποσό έχει διατεθεί ως έκτακτο φοιτητικό βοήθημα σε 270 φοιτητές της Μεσσηνίας

Εκ του Δ.Σ. του Ιδρύματος