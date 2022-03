Νεκρός από ρωσικά πυρά Αμερικανός δημοσιογράφος στο Ιρπίν (video και εικόνες)

Ο δημοσιογράφος Brent Renaud , 51 ετών, σκοτώθηκε όταν ρωσικές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον αυτοκινήτου στην περιοχή, μεταδίδει ο Guardian.

Όπως μεταδίδει το Sky News, ο δημοσιογράφος έχει εργαστεί στο παρελθόν για τους New York Times και σκοτώθηκε από ρωσικά πυρά.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ένα συνάδελφός του τραυματίστηκε, χωρίς να έχει εξακριβωθεί η κατάσταση της υγείας του.

Σύμφωνα με το βιογραφικό του στο IMDB, ο Brent Renaud ήταν βραβευμένος δημοσιογράφος-κινηματογραφιστής, ο οποίος τα τελευταία 20 χρόνια μαζί με τον αδελφό του Creg κάλυπταν ανθρώπινες ιστορίες από εμπόλεμες ζώνες, όπως το Ιράκ και το Αφγανιστάν.

Βίντεο που δημοσιεύτηκε στα κοινωνικά δίκτυα με τον τραυματία:

A 51-year-old US journalist was killed today in Irpin, a Kyiv suburb. His colleague, with whom he was traveling, was injured and rescued. The video we took under the bridge shows the evacuation of the injured colleague. pic.twitter.com/bdI5S2Pcrb https://t.co/FHfBGMmQvC

— 🌻 Fertilizer Finder 🌻 (@ManiacMagic1) March 13, 2022