Νέο Βρεφικό Τμήμα λειτουργεί στον Β΄ Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό Καλαμάτας

Με ένα νέο Βρεφικό τμήμα, 12 βρεφών και ένα Νηπιακό τμήμα, 20 νηπίων λειτουργεί πλέον ο Β’ Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός.

β παιδικος καλαματας 7

Αξίζει να σημειωθεί ότι το νέο Βρεφικό Τμήμα διαθέτει όλες τις τεχνικές προδιαγραφές που απαιτεί η νομοθεσία και περιλαμβάνει αίθουσα απασχόλησης βρεφών, αίθουσα ύπνου βρεφών, χώρος αλλαγών και λουτρού βρεφών, και χώρο παρασκευής γάλακτος.

β παιδικος καλαματας 9

Σήμερα Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025, παρουσία του Δημάρχου Θανάση Βασιλόπουλου και των Αντιδημάρχων Σαράντου Μαρινάκη και Κώστα Παπαδάκη, τελέστηκε ο Αγιασμός με αφορμή την έναρξη της λειτουργίας του νέου Βρεφικού Τμήματος, με τον Βρεφονηπιακό Σταθμό συνολικά να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση.

