Νέο Βρεφικό Τμήμα λειτουργεί στον Β΄ Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό Καλαμάτας

Με ένα νέο Βρεφικό τμήμα, 12 βρεφών και ένα Νηπιακό τμήμα, 20 νηπίων λειτουργεί πλέον ο Β’ Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το νέο Βρεφικό Τμήμα διαθέτει όλες τις τεχνικές προδιαγραφές που απαιτεί η νομοθεσία και περιλαμβάνει αίθουσα απασχόλησης βρεφών, αίθουσα ύπνου βρεφών, χώρος αλλαγών και λουτρού βρεφών, και χώρο παρασκευής γάλακτος.

Σήμερα Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025, παρουσία του Δημάρχου Θανάση Βασιλόπουλου και των Αντιδημάρχων Σαράντου Μαρινάκη και Κώστα Παπαδάκη, τελέστηκε ο Αγιασμός με αφορμή την έναρξη της λειτουργίας του νέου Βρεφικού Τμήματος, με τον Βρεφονηπιακό Σταθμό συνολικά να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση.