Νέος χώρος προβολών για το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με το πρώτο μέρος των επίσημων επιλογών του Kalamata Short Docs Film Festival για το μήνα Σεπτέμβριο, θα εγκαινιάσει τον νέο και ανανεωμένο χώρο προβολών του το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας, στην οδό Κουτσομητοπούλου 6, αυτό το Σάββατο 15 Οκτωβρίου και ώρα 8 μ.μ., με ελεύθερη είσοδο.

Θα προβληθούν οι ταινίες: George, το Seven Symphonies Of Zagros και το The ghosts of Varosha, Το κοινό καλείται να αξιολογήσει και να βαθμολογήσει τα ντοκιμαντέρ, με τα καλύτερα απ’ αυτά, μαζί με των προηγούμενων μηνών, να προκρίνονται για το ετήσιο 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους Καλαμάτας, που θα πραγματοποιηθεί 20-23 Ιανουαρίου. Προβολές του Kalamata Shorts θα πραγματοποιηθούν ακόμα στις 22 και 29 Οκτωβρίου, με τις ταινίες Piranga, the Silent Hero, Zuckerberg, You Owe/Own Me, Svet, Laboratory NO.2, 13 Μαΐου, Hero on paper, The Farmer, To my dear father, I love you, Mamapara – Mother Rain.

Μετά την προβολή, οι φίλοι μας μπορούν να παραμείνουν και να γνωρίσουν το νέο μας χώρο με ένα ποτήρι κρασί.

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 15/10

George

Ο Γιώργος Μανιάς λειτουργεί κατάστημα γυαλιστερών παπουτσιών για 76 χρόνια, από τότε που γλίτωσε από τη ναζιστική κατοχή της Κρήτης σε ηλικία 14 ετών. Σήμερα, στα 91 του, η απώλεια της αδελφής του Άντζελας τον στοιχειώνει καθώς αγωνίζεται να αποφασίσει αν θα αποσυρθεί και αν θα επισκεφθεί ξανά την Κρήτη χωρίς την Άντζελα στο πλευρό του.

Επτά Συμφωνίες του Ζάγκρος

Το ντοκιμαντέρ «Seven Zagros Symphonies» αφηγείται τη φιλοσοφία επτά μουσικών Μακάμ του παλαιότερου πνευστού (Σαμσάλ) στη ζωή των κατοίκων του Ζάγκρος. Οι Επτά Μακάμ αφηγούνται την ιστορία χρησιμοποιώντας τον μονόλογο ενός γέρου που πέρασε 65 χρόνια από τη ζωή του παίζοντας το Shamshal (ένα κουρδικό πνευστό όργανο). Η ιστορία της ταινίας είναι προσανατολισμένη στους χαρακτήρες και υπονοείται η φιλοσοφία των επτά Μακάμ. Το επτά θεωρείται ιερός αριθμός σε διαφορετικές θρησκείες και το περιεχόμενο της ταινίας σχετίζεται με κάποιο τρόπο με αυτό το θέμα.

Τα Φαντάσματα των Βαροσίων

Ιούλιος 1974 Η Τουρκία εισβάλλει στη Βόρεια Κύπρο ως απάντηση στο εθνικιστικό πραξικόπημα που είχε προσπαθήσει να προσαρτήσει το νησί στην Ελλάδα. Οι 44.000 κάτοικοι των Βαρωσίων τράπηκαν σε φυγή από τον τουρκικό στρατό που πλησίαζε. Από τότε που η κατεστραμμένη και λεηλατημένη πόλη περικυκλωμένη με συρματοπλέγματα έγινε πόλη-φάντασμα. 47 χρόνια αργότερα η πρόσβαση παρέχεται ξανά στην απαγορευμένη πόλη. Για πρώτη φορά επιτρέπεται να το επισκεφτούν πρώην κάτοικοι, Ελληνοκύπριοι πρόσφυγες, αλλά μόνο ως τουρίστες.

ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ

Ο νέος χώρος θα λειτουργεί κανονικά από την ερχόμενη εβδομάδα, καθημερινά εκτός Κυριακής, από τις 5 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ με σκοπό, μέσα από τις δραστηριότητές του (προβολές, εκδηλώσεις, παρουσιάσεις, συζητήσεις) να συμβάλλει στην πολιτιστική αναβάθμιση της πόλης μας.

Αρχής γενομένης από την ερχόμενη Δευτέρα και κάθε Δευτέρα μέχρι το τέλος του χρόνου, το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ έχει επιλέξει να προβάλει μια σειρά ταινιών από την 8η διοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου, οι οποίες δεν προβλήθηκαν στην πόλη της Καλαμάτας.

Αυτή τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου, θα παρουσιαστεί η ταινία τής Areum Parkkang, Areum Married.

Ενώ γυρίζει την πρώτη της ταινία ντοκιμαντέρ, η Αρέουμ γνωρίζει έναν ακτιβιστή και σεφ, τον Σεονγκμάν, και παντρεύονται. Μετά τον γάμο, τον παίρνει μαζί της στη Γαλλία όπου πάει για σπουδές. Στη Γαλλία ο Σεονγκμάν πέφτει σε κατάθλιψη καθώς δεν μπορεί να διαβάσει, να μιλήσει τη γλώσσα αλλά ούτε και να δουλέψει. Μετά και τη γέννηση του μωρού τους, η Αρέουμ αρχίζει να επικεντρώνεται στις σπουδές και τη δουλειά της, αφήνοντας στον Σεονγκμάν την ανατροφή του παιδιού. Αυτό οδηγεί σε συχνούς καβγάδες, και κάποια στιγμή ο Σεονγκμάν κηρύσσει… απεργία.

Θα μπορέσει η Αρέουμ να κάνει τόσο το γάμο της όσο και την ταινία της να πετύχουν;

Η ταινία, φετινής παραγωγής, έκανε την πανελλήνια πρεμιέρα της στο 8ο ΔΦΝΠ, στην Πάτρα, τον περασμένο Απρίλη. Εχει διάρκεια 86’ λεπτά.

Ομιλούμενη γλώσσα: Γαλλικά, κορεάτικα

Υπότιτλοι: Ελληνικοί, αγγλικοί.

Είσοδος: 2 ευρώ