Νερό: «Χάλασε» για πρώτη φορά ο κύκλος του – Ποιο κόστος υπάρχει για τις οικονομίες

Η ανθρωπότητα «χάλασε» τον κύκλο του νερού στον πλανήτη, για πρώτη φορά στην ιστορία, επιδεινώνοντας μια ολοένα και αυξανόμενη καταστροφή, που αναμένεται να έχει συνέπειες για τις οικονομίες, την παραγωγή τροφίμων και τις ανθρώπινες ζωές, διαπιστώνει μελέτη του διεθνούς οργανισμού Global Commission on the Economics of Water.

Δεκαετίες καταστροφικής χρήσης της γης και κακοδιαχείρισης του νερού, σε συνδυασμό με την κλιματική κρίση, ασκούν πρωτοφανείς πιέσεις στον παγκόσμιο κύκλο του νερού, αναφέρει η μελέτη.

Ο κύκλος του νερού είναι το σύνθετο σύστημα μέσω του οποίου το νερό κινείται στη Γη. Το νερό εξατμίζεται από το έδαφος, από τα ποτά και τις λίμνες και ανεβαίνει στην ατμόσφαιρα, όπου σχηματίζονται μεγάλα ποτάμια υδρατμών, τα οποία μπορούν να ταξιδέψουν σε μακρινές αποστάσεις, πριν να ψυχρανθούν, να συμπυκνωθούν και τελικά να πέσουν ξανά στη γη, με τη μορφή βροχής ή χιονιού.

Η διατάραξη του κύκλου του νερού προκαλεί ήδη εμφανείς επιπτώσεις, καθώς σχεδόν 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζουν ελλείψεις νερού. Οι καλλιέργειες υποφέρουν και οι πόλεις βυθίζονται, καθώς οι υπόγειες πηγές ξεραίνονται, σημειώνει το CNN.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοείσυμα του www.newmoney.gr πατωντας ΕΔΩ