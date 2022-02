Netflix: Οι Σπέτσες στο teaser του Knives Out 2 – Ποιες ταινίες έρχονται το 2022

Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα για άλλη μια χρονιά ένα trailer, διάρκειας τριών λεπτών, με ορισμένες από τις πιο πολυναμενόμενες ταινίες που θα κάνουν πρεμιέρα το 2022 στην πλατφόρμα.

Ανάμεσά τους στις ταινίες που κάνουν πεμιέρα ήταν και το σίκουελ του Knives Out, στο οποίο πρωταγωνιστεί ο Daniel Craig. Η νέα ταινία έχει μάλιστα γυριστεί στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στις Σπέτσες.

Το πρώτο Knives Out είχε κυκλοφορήσει το 2019 και είχε αγαπηθεί ιδιαίτερα από το κοινό. Στην νέα ταινία παίζουν και οι Ethan Hawke, Edward Norton, Kate Hudson, αλλά και πολλοί άλλοι.

Εκτός από το Knives Out 2, με το οποίο “κλείνει” το βίντεο του Netflix, το νέο τρέιλερ περιέχει σκηνές και από άλλες πολυαναμενόμενες ταινίες, όπως Grey Man με τον Ράιαν Γκόσλινγκ, The School For Good And Evil με την Σαρλίζ Θερόν, το σέκουελ της Enola Holmes με τον Χένρι Κάβιλ, The Mothership με την Χάλι Μπέρι, The Adam Project με τον Ράιαν Ρέινολντς, Hustle με τον Άνταμ Σάντλερ, και πολλά άλλα.

Δείτε τις ταινίες που έρχονται στο Netflix το 2022