Νίκος Δένδιας: Αδιανόητο για μένα να μην ικανοποιείται το αίτημα του Πάνου Ρούτσι

Θέση που θύμισε σε αρκετούς εκείνη που εξέφρασε ο Αντώνης Σαμαράς για τον απεργό πείνας και πατέρα θύματος των Τεμπών, Πάνο Ρούτσι, εξέφρασε στη Βουλή ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

«Έχουμε παιδιά και δεν διανοούμαι το πως μπορεί να απαγορευτεί το δικαίωμα ενός πατέρα να διερευνήσει οτιδήποτε αυτός κρίνει, με όποιο τρόπο κρίνει για τον θάνατο του παιδιού του», ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας απαντώντας στους πολιτικούς αρχηγούς που του ζήτησαν να πάρει θέση σχετικά με την απεργία πείνας του Πάνο Ρούτσι.

Ο κ. Δένδιας είπε ότι «εγώ είμαι δικηγόρος Αστικού και Εμπορικού Δικαίου και δεν γνωρίζω την σχετική δικονομία» και πως «Δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να υποκαταστήσω κανέναν παριστάνοντας τον συνήγορο στην υπόθεση, αλλά θεωρώ ότι όλοι σε οποιαδήποτε κυβέρνηση οποτεδήποτε δεν μπορεί να έχει άλλη τοποθέτηση».

Ο κ. Δένδιας είπε ότι «ειλικρινά, εύχομαι από βάθους καρδιάς το δράμα αυτού του ανθρώπου, που όντως βιώνει ένα τεράστιο πολιτικό δράμα, το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται είναι να επιδεινωθούν οι συνθήκες τις οποίες ζει αυτός ο άνθρωπος, αυτό το δράμα που ζει».

