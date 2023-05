Ο.Α.Κ. Summer Open τον Ιούνιο στην Καλαμάτα

Ο Όμιλος Αντισφαίρισης Καλαμάτας, προκηρύσσει το “Ο.Α.Κ. Summer Open”, από τις 10 Ιουνίου 2023 έως τις 2 Ιουλίου 2023, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τις 9 Ιουλίου.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Κατηγορία Masters (Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι εν ενεργεία

αθλητές και οι προπονητές).

Κατηγορία Μονά Ανδρών 16-45 ετών

Κατηγορία Μονά Ανδρών 45-60 ετών

Κατηγορία Μονά Ανδρών 60 +

Κατηγορία Μονά Ανδρών (Αρχαρίων – Ανεξαρτήτως ηλικίας)

Κατηγορία Μονά Γυναικών (Ανεξαρτήτως ηλικίας)

Κατηγορία Μονά Γυναικών (Αρχαρίων – Ανεξαρτήτως ηλικίας)

Διπλά Γυναικών (Ανεξαρτήτως ηλικίας)

Διπλά Ανδρών (Ανεξαρτήτως ηλικίας)

Διπλά μεικτών (Ανεξαρτήτως ηλικίας)

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: Γήπεδα Τέντας (Καθημερινά 18:00-23:00)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

Μονά Ανδρών – Γυναικών: Ανοικτό ταμπλό με σύστημα knock – out και ταμπλό δεύτερης ευκαιρίας ( consolation ) για τους ηττημένους του πρώτου γύρου. Όλοι οι αγώνες θα διεξάγονται στα δύο νικηφόρα sets και σε περίπτωση ισοπαλίας 1-1, θα διενεργείται ένα super – tiebreak των 10 νικηφόρων πόντων.

Μονά Γυναικών (Αρχαρίων): Όλοι οι αγώνες θα διεξάγονται στο ένα νικηφόρο set και στο 6-6 θα διεξάγεται ένα super – tiebreak των 10 νικηφόρων πόντων.

Διπλά Ανδρών- Μεικτών: Ανοικτό ταμπλό με σύστημα knock – out . Όλοι οι αγώνες θα διεξάγονται στα δύο νικηφόρα sets με το σύστημα NO-AD και σε περίπτωση ισοπαλίας 1-1, θα διενεργείται ένα super – tiebreak των 10 νικηφόρων πόντων.

Sign In:

Ως sign in ορίζεται το ποσό των 20 ευρώ για μία κατηγορία + 10 ευρώ για κάθε επιπλέον κατηγορία διπλού. Όσοι συμμετέχουν μόνο στα διπλά, ως sign in ορίζεται το ποσό των 10 ευρώ. Όσοι συμμετέχουν και σε δεύτερη κατηγορία μονών, ως sign in ορίζεται το ποσό των 10 ευρώ. Τα χρήματα θα καταβάλλονται πριν από τον πρώτο αγώνα για κάθε αθλητή-τρια.



ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για τα μονά μέχρι την Τετάρτη 7/6 και ώρα 18:00. Αμέσως μετά θα γίνει δημόσια η κλήρωση στη γραμματεία στη Παραλία. Για τα διπλά μέχρι την Τετάρτη 14/6 και ώρα 20:00. Αμέσως μετά θα γίνει δημόσια η κλήρωση στη γραμματεία στη Τέντα.

Επικοινωνία και δηλώσεις συμμετοχής

Καρνούσκος Γιώργος 6936764812 [email protected]

Γραμματεία Ομίλου : Καθημερινά 2721020553 15:00-21:00

e-mail Ομίλου : [email protected]

Επιδιαιτητής Αγώνων: Καρνούσκος Γιώργος

Βοηθός Επιδιαιτητή: Σταυριανέας Πάνος

Παρατηρήσεις