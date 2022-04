Ο αγώνας ζωής για τον 16χρονο Γιάννη από την Ηλεία – Μας χρειάζεται όλους – Συγκινεί ο πατέρας του

Ανατριχιάζεις πραγματικά, ακούγοντας απ’ τον πατέρα του 16χρονου παλικαριού τις περιγραφές…

Στοιχειώδη ανθρωπιά κι ευαισθησία να ‘χει κάποιος, θα σπεύσει να βοηθήσει. Σήμερα κιόλας. Εστω με 5, με 10 ευρώ.

Ελιο (Γιάννης) Μεμπέλι. Ετών 16. Με καταγωγή από την Αλβανία. Μένει εδώ και πολλά χρόνια στα Καβάσιλα της Ηλείας. Εκεί μένουν κι εργάζονται οι γονείς του.

Σ’ όποιους γιατρούς πήγε στην Πάτρα και στην Αθήνα, ο πατέρας, ο Ενκελέιντ (Δημήτρης), άκουγε την ίδια εφιαλτική πρόγνωση: «Δεν παίρνει τίποτα αυτή η ασθένεια… Αφησέ το κι όσο ζήσει. Το πολύ μέχρι τα 15 του. Μην ελπίζεις για περισσότερο».

Στην Κωνσταντινούπολη και στη Βιέννη, σε εξειδικευμένες κλινικές, οι αγγειοχειρουργοί έβαλαν το παλικάρι στο χειρουργείο, άνοιξαν το κεφάλι του και το ‘κλεισαν αμέσως. «Δεν υπάρχει ελπίδα, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, δυστυχώς…», έλεγαν στους εμβρόντητους γονείς.

Τέλη Αυγούστου πέρυσι, ο Γιάννης, στα 15 του, υπέστη σοβαρή επιπλοκή και έπεσε σε βαθύ κώμα… Ο,τι είχαν προβλέψει οι γιατροί. Ο πατέρας του τον πήγε στο ΠΓΝΠ στο Ρίο. Τον ανέλαβε ο Ανδρέας Ηλιάδης, στη ΜΕΘ Παίδων. Στις 24 Σεπτεμβρίου, ένα μήνα μετά, ο κ. Ηλιάδης με επείγον έγγραφό του ενημερώνει ότι ο μικρός παραμένει διασωληνωμένος, ότι είναι αδύνατη η αποσωλήνωσή του, ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να πεθάνει, ότι μια χειρουργική επέμβαση θα ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη και ότι μόνο σε εξειδικευμένη μονάδα στο εξωτερικό θα μπορούσε να χειρουργηθεί. «Ο ασθενής δεν μπορεί να μένει άλλο διασωληνωμένος. Το χειρουργείο πρέπει να γίνει άμεσα», κατέληγε ο κ. Ηλιάδης.

Ωσπου ξαφνικά εμφανίστηκε μια μικρή χαραμάδα. Ενας χειρουργός από το Βερολίνο, στο “CHARITE”, έχοντας λάβει το φάκελο του Γιάννη, απάντησε: «Φέρτε μου το παιδί και θα το παλέψω… Αλλά σας προειδοποιώ. Επειδή το παιδί είναι σε κώμα και έχει αυτό το πρόβλημα, ακόμα και το αεροπορικό ταξίδι μπορεί ν’ αποβεί μοιραίο. Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να μην αντέξει και να μείνει στο αεροπλάνο».

Ο πατέρας του, όμως, είχε πάρει την απόφασή του και όπως εξηγεί στην εφημερίδα «Πελοπόννησος»…«ήταν το τελευταίο μας χαρτί. Και δεν υπήρχε περίπτωση να μην το τραβήξω».

Ο Γιάννης, μετά από μια αληθινά συγκλονιστική επιχείρηση ανθρωπιάς, ετοιμάστηκε από τους γιατρούς για την πτήση. Εφτασε στο Βερολίνο και μετά από λίγες μέρες χειρουργήθηκε. Εμεινε πάνω από ένα μήνα εκεί…

Θέλετε να μάθατε πόσο κόστισε όλο το πακέτο; Νοσήλια, ταξίδια, φάρμακα; Περίπου 700.000 ευρώ. Λόγω της σπανιότητας της ασθένειας, ο ΕΟΠΥ κάλυψε σχεδόν όλο το ποσό.

Ο Γιάννης επέστρεψε ζωντανός (αυτό προείχε…), αλλά παραμορφωμένος. Το πρόσωπό του, στη μια πλευρά, είναι σαν κερί που έχει λιώσει… Και το μάτι του υπέστη βλάβη… Εμεινε σχεδόν 4 μήνες στο ΠΓΝΠ στο τμήμα αποκατάστασης. Και εδώ κι ένα μήνα περίπου, γύρισε στα Καβάσιλα.

Δεν περπατάει. Ισως να μην περπατήσει ποτέ ξανά στη ζωή του. Τις περισσότερες ώρες στο κρεβάτι και οι μικρές μετακινήσεις του με καροτσάκι. Δεν μιλάει κανονικά, αλλά καταλαβαίνει τα πάντα.

Ο πατέρας του, η οικογένειά του, οι φίλοι, εκεί στα Καβάσιλα, έχουν βάλει ήδη μπροστά την επιχείρηση Νο2: Την επέμβαση για την αποκατάσταση του προσώπου του Γιάννη.

Πρέπει να πάει ξανά στο Βερολίνο, στην ίδια κλινική. Ο γιατρός έχει δεσμευτεί: «Εγώ δεν θα πάρω ούτε ευρώ». Ομως τα νοσήλια και τα έξοδα μετάβασης και διαμονής, θα κοστίσουν γύρω στις 20 με 25.000 ευρώ. Αυτή τη φορά ο ΕΟΠΥ δεν καλύπτει το ποσό.

Και ο πατέρας του Γιάννη, μέσω της «Παιδικής Χαράς», έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία ανθρωπιάς να μαζέψει τα λεφτά. Αμεσα, γιατί η επέμβαση πρέπει να γίνει μέχρι μέσα Μαΐου οπωσδήποτε.

«Εχουμε περάσει, και περνάμε καθημερινά, έναν Γολγοθά. Δεν πάει το μυαλό σας… Αλλά για το παλικάρι μου, θα δώσω και τη ζωή μου… Δεν γίνεται να μείνει έτσι το πρόσωπό του. Ενα παλικαράκι 16 χρόνων να μην μπορεί να κοιταχτεί στον καθρέφτη… Και για το μάτι του, θα βρω εγώ άκρη αργότερα, θα τον πάω στη Ρωσία, εκεί που ειδικεύονται πολύ στις εγχειρήσεις στα μάτια. Τώρα προέχει να σώσουμε το πρόσωπό του… Ο θεός είναι μεγάλος. Δε χάνω την ελπίδα μου. Ο Γιάννης έχει δύναμη ψυχής και θέλει να ζήσει… Και μπορεί να καταφέρει να περπατήσει κιόλας. Μπορεί και σ’ αυτό να τους διαψεύσει…».

Ακουγα τον πατέρα, τηλεφωνικά, δίχως να μπορώ ν’ αρθρώσω όχι ερώτηση, ούτε λέξη… Ο τρόπος που μιλούσε, το ύφος του, αυτά που έλεγε, σ’ έκαναν να παραλύεις… Δεν υπάρχουν λόγια…

Ο Γιάννης είναι και τρελός με τον Ολυμπιακό. Ο πατέρας του έχει απευθυνθεί και στην ΠΑΕ Ολυμπιακός, η οποία πιθανότατα θα κάνει τις επόμενες μέρες την κίνησή της. Αλλά εμείς, εσείς, ξεκινάμε από σήμερα.

Οποιος μπορεί και θέλει να βοηθήσει, μπορεί να χρησιμοποιήσει τον παρακάτω λογαριασμό:

ALPHA BANK

IBAN : GR9401407010701002002029468

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

Όταν κάνετε την κατάθεση, θα γράψετε ως αιτιολογία τη λέξη ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ + ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΑΣ, γιατί χρειάζονται τα στοιχεία των δωρητών για τις αποδείξεις.

* Επίσης, μπορεί όποιος επιθυμεί να απευθυνθεί είτε στον πατέρα του 16χρονου, στο τηλέφωνο 6970 064313, είτε στην κ. Μανεσιώτη, φίλη της οικογένειας, στο τηλέφωνο 6907 463947.

Φιλανθρωπικός αγώνας το επόμενο Σάββατο στην Γαστούνη από επίλεκτους Ηλείους ποδοσφαιριστές με ιερό σκοπό…

Το «Δίνουμε Αγάπη, Δίνουμε Ζωή» ενώνει ξανά τις δυνάμεις του για ιερό σκοπό και το επόμενο Σάββατο 7 Μαΐου στο Δημοτικό στάδιο Γαστούνης, επίλεκτοι ποδοσφαιριστές της Ηλείας θα δώσουν έναν σπουδαίο φιλανθρωπικό αγώνα ψυχολογικής αλλά και οικονομικής στήριξης, τα έσοδα του οποίου θα διατεθούν στην οικογένεια του μικρού Γιάννη από τα Καβάσιλα που δίνει τον δικό του αγώνα για να κρατηθεί στην ζωή να κάνει ένα δεύτερο πολύ σοβαρό χειρουργείο στο κεφάλι του!

Στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Στις 7 Μαΐου στην Γαστούνη θα είναι το νέο μας ραντεβού με μότο “100 λεπτά για τον Γιάννη”. Πρέπει όλοι να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια και να βοηθήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε τον μικρό Γιάννη να ξεπεράσει την σπάνια ασθένεια που αντιμετωπίζει. Χρειαζόμαστε ένα κύμα συμπαράστασης και ανάτασης ηθικού του μικρού μας φίλου που θα του δώσει την δύναμη να συνεχίσει. Πέρα από την οικονομική βοήθεια που είναι κ αυτή σημαντική χρειάζεται ο Γιάννης να νιώσει πως δεν είναι μόνος σε αυτή τη μάχη. Με σεβασμό και εκτίμηση».

Δίνει τη μάχη του

Ο Γιάννης είναι ένας δυνατός μαχητής, που αντιμετωπίζει με θάρρος 10 χρόνια τώρα, από την τρυφερή ηλικία των 6 ετών, σοβαρά προβλήματα εξαιτίας μιας πολύ σπάνιας και ύπουλης πάθησης στον εγκέφαλο του , το σηραγγώδες αιμαγγείωμα.

Πέρυσι έπειτα από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο έμεινε σε κώμα 54 ημέρες!Πρέπει άμεσα να πραγματοποιήσει το δεύτερο χειρουργείο του στο Βερολίνο με σκοπό την αποκατάσταση του!

Απαιτούνται όμως ακόμη πάνω από 15.000€ … μέχρι τότε η οικογένεια προσμένει το «θαύμα» που θα λυτρώσει τον Γιάννη! Η οικογένεια κάνει έκκληση για την βοήθεια μας… και η παραμικρή δωρεά για αυτούς μπορεί να είναι σωτήρια!

Οποίος μπορεί και θέλει να βοηθήσει μπορεί να χρησιμοποιήσει τους παρακάτω λογαριασμούς:

PayPal

https://www.paypal.com/paypalme/childshappiness

Για κατάθεση από εξωτερικό:

Μετά την κατάθεση πρέπει να επικοινωνήσετε με την «Παιδική Χαρα» είτε με μήνυμα inbox είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο [email protected] για την απόδειξη της δωρεάς σας.