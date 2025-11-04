Ο Δήμαρχος Σπάρτης στη Συντονιστική Σύσκεψη της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την Πολιτική Προστασία ενόψει του χειμώνα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η θετική αποτίμηση της αντιπυρικής περιόδου και κυρίως η προετοιμασία, ο συντονισμός, οι αρμοδιότητες και η εύρυθμη επικοινωνία όλων των εμπλεκομένων, ενόψει της νέας Χειμερινής Περιόδου, βρέθηκαν στο επίκεντρο της Συντονιστικής Σύσκεψης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που έγινε τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025 στην έδρα της Περιφέρεια, υπό την Προεδρία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, κ. Ιωάννη Κεφαλογιάννη και του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, κ. Δημήτρη Πτωχού.

Ο Δήμαρχος Σπάρτης, κ. Μιχάλης Βακαλόπουλος, ο οποίος συμμετείχε στη σύσκεψη, συνοδευόμενος από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας Σπάρτης, κ. Δημοσθένη Κακούρο, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το αποτελέσματα της αντιπυρικής περιόδου που έληξε εσχάτως και για την άμεση και αγαστή συνεργασία του με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας.

Ο κ. Βακαλόπουλος αναφέρθηκε στην ετοιμότητα του Δήμου Σπάρτης ενόψει της χειμερινής περιόδου και στο ειδικά εκπαιδευμένο και καταρτισμένο προσωπικό της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, τονίζοντας, όμως, ότι το προσωπικό αυτό παραμένει επισφαλές, παρά το γεγονός ότι η Σπάρτη επενδύει στην Πολιτική Προστασία. Ζήτησε δε την παρέμβαση του Υπουργού, ώστε κατόπιν νομοθετικής ρύθμισης να διασφαλιστεί η εργασία των μελών της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, που αποτελούν, άλλωστε, τον κεντρικό πυλώνα της.

Στη Συντονιστική Σύσκεψη συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, κ. Νίκος Παπαευσταθίου, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας, ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Λακωνίας, κ. Θεόδωρος Βερούτης, ο Αντιπεριφερειάρχης Χωρικού Σχεδιασμού & Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας, κ. Σπύρος Τζινιέρης, καθώς και πλήθος Δημάρχων και υψηλόβαθμων στελεχών της Πυροσβεστικής απ’ όλη την Περιφέρεια Πελοποννήσου.