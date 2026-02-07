Ο Δήμος Καλαμάτας στην εναρκτήρια εκδήλωση του ευρωπαϊκού έργου periASTY

Ο Δήμος Καλαμάτας συμμετείχε στην εναρκτήρια συνάντηση (kick-off meeting) του έργου periASTY, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Horizon Europe, με συνολικό προϋπολογισμό 10 εκατομμυρίων ευρώ. Η εναρκτήρια εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή των εταίρων του έργου από όλη την Ευρώπη.

Το periASTY στοχεύει στην ουσιαστική ένταξη των περιαστικών περιοχών στη μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα, προωθώντας καινοτομίες στους τομείς της κινητικότητας, της ενέργειας, της βιομηχανίας και της διακυβέρνησης. Οι λεγόμενες “periInnovations” θα συν-σχεδιαστούν και θα δοκιμαστούν σε εννέα Living Labs στην Ευρώπη: Δουβλίνο, Λεμεσός, Λιουμπλιάνα, Μασσαλία, Γκιμαράες, Χέλμοντ, Καλαμάτα, Σόφια και Sisslerfeld.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Στο πλαίσιο του Living Lab της Καλαμάτας, προβλέπεται να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν δύο βασικές καινοτομίες:

Δυναμικό σύστημα ειδικών δρομολογίων για την εκπαίδευση , για μαθητές και φοιτητές, με αξιοποίηση εμπειρίας/μεθοδολογίας που βασίζεται στο πρωτοποριακό WeeDrive της Λεμεσού.

, για μαθητές και φοιτητές, με αξιοποίηση εμπειρίας/μεθοδολογίας που βασίζεται στο πρωτοποριακό WeeDrive της Λεμεσού. Έξυπνη διαχείριση και συλλογή απορριμμάτων, με στόχο την καλύτερη παρακολούθηση, τη βελτιστοποίηση δρομολογίων και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της υπηρεσίας καθαριότητας.

Οι παραπάνω παρεμβάσεις αναμένεται να συμβάλουν στη μείωση εκπομπών, στη βελτίωση της καθημερινής μετακίνησης (με έμφαση σε μαθητές/φοιτητές) και στην αναβάθμιση των δημοτικών υπηρεσιών μέσα από ψηφιακά εργαλεία και δεδομένα.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Τον Δήμαρχο Καλαμάτας εκπροσώπησαν στην εναρκτήρια συνάντηση, ο Αντιδήμαρχος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Κλιματικής Ουδετερότητας Βασίλης Παπαευσταθίου και η ομάδα έργου του Δήμου Καλαμάτας και των Αστικών ΚΤΕΛ Καλαμάτας. Το Πανεπιστήμιο Πατρών εκπροσώπησαν ο καθηγητής Ιωάννης Κουρέτας και ο Αναστάσιος Σκριβάνος.

Κατά την πρώτη ημέρα εργασιών, οι εταίροι αντάλλαξαν απόψεις για τη μεθοδολογία του έργου, τις καινοτομίες και το πρόγραμμα εργασιών, μέσα από διαδραστικό εργαστήριο που συνέβαλε στην αρχική ευθυγράμμιση και στην ενίσχυση της συνεργασίας του κοινοπρακτικού σχήματος. Τη δεύτερη ημέρα παρουσιάστηκε συνολικά το «πακέτο» καινοτομιών που θα αναπτυχθούν στους τομείς κινητικότητας, ενέργειας, βιομηχανίας και διακυβέρνησης, ενώ οι εταίροι είχαν ανταλλαγή κατευθύνσεων με τον Project Officer της CINEA – European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency, Yannick Bousse, ώστε το έργο να ξεκινήσει με σαφή προσανατολισμό και αποτελεσματικό συντονισμό.

Ο Δήμος Καλαμάτας συνεχίζει να επενδύει σε ευρωπαϊκές συνεργασίες που ενισχύουν την πράσινη μετάβαση, τη βιώσιμη κινητικότητα και τη λειτουργική αναβάθμιση των δημοτικών υπηρεσιών, με στόχο μια πόλη πιο «έξυπνη», πιο καθαρή και πιο δίκαιη για όλους.