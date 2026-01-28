Ο Δήμος Τρίπολης με συνέπεια συνεχίζει να υλοποιεί παρεμβάσεις ουσίας στις τοπικές κοινότητες

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στη Δημοτική Κοινότητα Μαγούλας Τεγέας πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση παρουσία παραγωγών και ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα της περιοχής, με θέμα συνάντησης την ενημέρωση σχετικά με τη νομιμοποίηση, την ηλεκτροδότηση και τη συντήρηση της νέας αρδευτικής γεώτρησης, η οποία τίθεται πλέον σε πλήρη λειτουργία.

Πρόκειται για μια γεώτρηση που για πολλά χρόνια παρέμενε σε αδράνεια, στερώντας από την τοπική αγροτική παραγωγή ένα πολύτιμο εργαλείο. Η επανεργοποίηση της αποτέλεσε μια χρονοβόρα και ιδιαίτερα δύσκολη διαδικασία, με σημαντικά διοικητικά και τεχνικά εμπόδια. Παρ’ όλα αυτά, με επιμονή, σωστό σχεδιασμό και συνεργασία, καταφέραμε να ολοκληρώσουμε με επιτυχία όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, δημιουργώντας εκ νέου τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη λειτουργία της, με πλήρη νομιμότητα και ασφάλεια.

Από τη νέα καλλιεργητική περίοδο, οι παραγωγοί της Δημοτικής Κοινότητας Μαγούλας και γενικότερα οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα θα έχουν τη δυνατότητα να αρδεύουν τις εκτάσεις τους, ενισχύοντας ουσιαστικά την αγροτική παραγωγή, το εισόδημά τους και τη βιωσιμότητα της τοπικής οικονομίας.

Η στήριξη των παραγωγών μας, η αξιοποίηση των υποδομών και η αναβάθμιση των τοπικών κοινοτήτων αποτελούν βασικούς άξονες της πολιτικής μας και θα συνεχίσουμε με την ίδια αποφασιστικότητα.

Η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα δεν είναι απλώς επιλογή, είναι υποχρέωση απέναντι στον τόπο μας και στους ανθρώπους του.

Χασάπης Δ. Ιωάννης

Αντιδήμαρχος Πρωτογενούς Τομέα,

Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς

& Δημοτικών Ενοτήτων

Δήμου Τρίπολης