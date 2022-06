Ο Εθνικός ύμνος ήχησε για πρώτη φορά στο Le Man χάρη σε δυο Μεσσήνιους – Αυτή είναι η χρονιά του Γιάννη Πλάγου και της Momentum Racing team

Η «μαγιά έδεσε» πριν καιρό όταν ο Γιάννης… συνάντησε τον Γιάννη! Ο έμπειρος μεσσήνιος οδηγός Γιάννης Πλάγος, το μέλος της Ελληνικής Αστυνομίας με τη σημαία της οποίας αριθμεί ου ολίγες αγωνιστικές επιτυχίες, βρέθηκε στο μονοπάτι του John Christou, ενός Ελληνοαυστραλού που λατρεύει τη Μεσσηνία, τον τόπο καταγωγής του και φυσικά την αγωνιστική οδήγηση.

Μαζί ταίριαξαν και ένα κοινό όραμα οδήγησε στο «χτίσιμο» μιας ομάδας με τις καλύτερες προϋποθέσεις που συνεχώς μεγαλώνει βρίσκοντας κι άλλους στο διάβα της με την ίδια τρέλα και αγάπη, έχοντας πλέον στο δυναμικό της άτομα με εμπειρία και τεχνογνωσία, μεράκι και αγάπη γι’ αυτό που κάνουν. Έκτοτε μας έχουν χαρίσει στιγμές εθνικής υπερηφάνειας.

Ο πρώτος ενθουσιασμός και η συμμετοχή στο «Ράλλυ των θεών»

Η πρώτη στιγμή που όλοι οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού ένοιωσαν απροσδόκητο ενθουσιασμό ήταν στο άκουσμα πως η Μεσσηνία θα έχει το δικό της εκπρόσωπο στο Ράλλυ Ακρόπολις.

Ένα μεγάλο όνειρο για το οποίο ο Γιάννης Πλάγος είχε μιλήσει στην τηλεόραση Best to προηγούμενο καλοκαίρι – όταν ακόμη ετοιμαζόταν για το εγχώριο πρωτάθλημα.

Στις 18 Ιουνίου, 2021 γίνεται και επίσημα γνωστό μέσω συνέντευξης Τύπου που δόθηκε εδώ στην Καλαμάτα πως ο Γιάννης Πλάγος θα είναι ο οδηγός της Ad-Momentum Racing team έχοντας στο πλευρό του τον John Christou στο «Ράλλυ των Θεών» στο μεγάλο come back του Ράλλυ Ακρόπολις στην Ελλάδα.

Η πρώτη επαφή στο χώμα με το Citroen C3 Rally2 της Ad-Momentum Racing λίγες ημέρες πριν την συμμετοχή του στο ΕΚΟ-Ράλλυ Ακρόπολις στην κατηγορία WRC3, με το πλήρωμα των Γιάννη Πλάγου-Άλκη Ρέντη της Ad-Momentum Racing έγινε στις 4 Σεπτεμβρίου και λίγες ημέρες αργότερα το όνειρο έγινε πραγματικότητα… Πριν από οκτώ μήνες περίπου εκκινώντας από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης και ύστερα από μεγάλη μάχη στο μαγευτικό ελληνικό αγωνιστικό τέρεν η μεσσηνιακή αυτή ομάδα και οι δυο μεγάλοι πρωταγωνιστές της κατόρθωσαν να κατακτήσουν την 5η θέση ανάμεσα σε 13 ελληνικές συμμετοχές και 50 και πλέον οδηγούς από κάθε γωνιά του πλανήτη.

Το θρυλικό Le Man και η θέση στο βάθρο

Σήμερα, η ίδια ομάδα, ακόμη πιο ισχυρή, πιο έμπειρη και πιο αποφασισμένη από ποτέ εκπληρώνει ένα ακόμη όνειρο… Μας ταξιδεύει στη Γαλλία, στη «θρυλική» πίστα του Le Man και όχι μόνο καθώς κατορθώνει να… ορθώσει την ελληνική σημαία στο ψηλότερο ιστίο.

Οι 24 Ώρες του Λε Μαν (σ.σ. 24 Heures du Mans) είναι ο παλαιότερος ενεργός αγώνας του μηχανοκίνητου αθλητισμού στον κόσμο σε αγώνες αντοχής, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο από το 1923 κοντά στην πόλη Λε Μαν της Γαλλίας.

Ο αγώνας θεωρείται ένας από τους πιο διάσημους αγώνες αυτοκινήτων στον κόσμο και αποκαλείται ως το «Grand Prix of Endurance and Efficiency»[2]. Ο αγώνας αντιπροσωπεύει το ένα σκέλος του Τριπλού Στέμματος του Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (Triple Crown of Motorsport), με τα άλλα γεγονότα να είναι το Ιντιανάπολις 500 (Indianapolis 500) και το Γκραν Πρι του Μονακό (Monaco Grand Prix). Σε αντίθεση με τους αγώνες σταθερής απόστασης τους οποίους ο νικητής καθορίζεται από τον ελάχιστο χρόνο, οι 24 ώρες του Λε Μαν κερδίζονται από το αυτοκίνητο που καλύπτει τη μεγαλύτερη απόσταση σε 24 ώρες. Οι αγωνιστικές ομάδες πρέπει να εξισορροπήσουν τις απαιτήσεις ταχύτητας με την ικανότητα των αυτοκινήτων να τρέχουν για 24 ώρες χωρίς να υποστούν μηχανική βλάβη. Στον αγώνα του 2019, 47 από τα 61 αυτοκίνητα που πήραν μέρος στα προκριματικά έτρεξαν καθ’ όλη τη διάρκεια του Λε Μαν. Ο αγώνας διοργανώνεται από το Automobile Club de l’Ouest (ACO) και πραγματοποιείται στο Circuit de la Sarthe, το οποίο αποτελείται από κλειστούς δημόσιους δρόμους και ειδικά τμήματα αγώνων. Οι 24 Ώρες του Λε Μαν ήταν συχνά μέρος του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Αθλητικών Αυτοκινήτων από το 1953 μέχρι την τελευταία σεζόν της σειράς το 1992. Το 2011, ήταν μέρος του Διηπειρωτικού Κυπέλου Λε Μαν (Intercontinental Le Mans Cup). Από το 2012, ο αγώνας συμμετέχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής της FIA. Στη σούπερ σεζόν του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Αντοχής από τον Μάιο του 2018 έως τον Ιούνιο του 2019, οι 24 ώρες του Λε Μαν ήταν ο δεύτερος και ο τελευταίος γύρος της σεζόν. (πληροφορίες από wikipedia.org)

Στον διήμερο αυτό αγώνα για το Porsche Sprint Challenge Cup France, την πρώτη ημέρα ο οδηγός της Ad-Momentum Racing by V.T.P. ήταν ο μεγάλος νικητής στην κατηγορία του. Ο Γιάννης Πλάγος οδηγώντας εντυπωσιακά την Porsche Cayman GT4, κάνοντας και ταχύτερο γύρο στα 4’.25’’.170, άφησε πίσω του δυο Γάλλους διεκδικητές τους D. Verza και J. Carminati.

Εξίσου δυναμικό το εγχείρημα της δεύτερης ημέρας με τοννα μας κάνει διπλά υπερήφανους ανεβαίνοντας στοσκαλοπάτι του βάθρου κατακτώντας την αντίστοιχη θέση στην κατηγορία του, συμπληρώνοντας έτσι με την ιδανικότερο τρόπο την πρώτη του συμμετοχή στον μοναδικό και απαιτητικό αυτό αγώνα.

Η εμπειρία αξεπέραστη αφού ο αγώνας αυτός κατακτάτε για πρώτη φορά από Έλληνες και μάλιστα δυο Μεσσήνιους! Δυο φίλους που αγαπούν τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, αγαπούν τον τόπο τους και του προσφέρουν απλόχερα με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο χαρά και υπερηφάνεια…

Ένα παιδικό όνειρο…

Όλα ξεκίνησαν με ένα όνειρο. Ένα παιδικό αγνό όνειρο. Όταν ο John Christou ατενίζοντας μικρός μια αφίσα με ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο σε γνωστή πίστα αγώνων σκεφτόταν πως κάποτε θα είναι κι αυτός εκεί…

Σε μια από τις πρώτες του συνεντεύξεις εδώ στο πλατό του Best TV είχε εξομολογηθεί αυτό το παιδικό του όνειρο και πλέον δεν είναι απλά και μόνον οι θέσεις στο βάθρο που έχει πετύχει χάρη στο πείσμα του και φυσικά την μεγάλη προσφορά στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Είναι πολλά περισσότερα αυτά που έχει δώσει στην προσπάθειά του να εκπληρώσει την υπόσχεση που έδωσε ο ίδιος στον μικρό εαυτό του…

Να ακουστεί για πρώτη φορά ο εθνικός ύμνος σε ένα… κάστρο «άβατο» -τρόπον τινά- από Έλληνες

Η απαρχή λοιπόν δόθηκε χάρη σε ένα παιδικό όνειρο που σιγά σιγά γίνεται πραγματικότητα…

