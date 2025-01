του Δημήτρη Απόκη *

Κώστας Τασούλας. Ο φόβος φυλάει τα έρμα λέγαν οι παλαιοί σοφοί. Επίσης, μια υπενθύμιση με σημασία. Στην ομιλία του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, για τα ομόφυλα ζευγάρια, είχε απαντήσει εκ μέρους της κυβέρνησης, ο Κώστας Τασούλας. Όσο για το ταραγμένο διεθνές περιβάλλον να ξέρει ότι θα παραμείνει ταραγμένο. Οι κωλοτούμπες καταγράφονται ως παραμύθια στο ραντάρ του Μαρ – α- Λαγγο.

* Ο Δημήτρης Γ. Απόκης, είναι Διεθνολόγος, με ειδίκευση στην Αμερικανική Εξωτερική Πολιτική, Γεωπολιτική και Διεθνή Οικονομία. Απόφοιτος των πανεπιστημίων The American University, School of International Service, και The Johns Hopkins University, The Paul H. Nitze, School of Advanced International Studies της Ουάσιγκτον. Είναι μέλος του The International Institute for Strategic Studies, του Λονδίνου. Ως Δημοσιογράφος, υπήρξε επί σειρά ετών διαπιστευμένος ανταποκριτής στο Λευκό Οίκο, στο Στέητ Ντιπάρτμεντ και στο Αμερικανικό Πεντάγωνο.