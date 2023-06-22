Ο Γεώργιος Τσώνης ανακοινώνει τους πρώτους 55 δημοτικούς και κοινοτικούς υποψηφίους

Δελτίο Τύπου
Με όραμα την αναγέννηση του Δήμου Μεσσήνης και με προοπτική την αναβάθμιση της καθημερινότητας του πολίτη και την αγωνιστική διάθεση για την πρόοδο του τόπου σε όλους τους τομείς ο συνδυασμός «ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» με υποψήφιο δήμαρχο τον Γεώργιο Τσώνη παρουσιάζει τους πρώτους 55 υποψήφιους που θα συνθέσουν ένα ψηφοδέλτιο με πρόσωπα που εγγυώνται την ανανέωση και την ελπίδα για το μέλλον του Δήμου Μεσσήνης. Νέες υποψηφιότητες θα ανακοινώνονται κάθε 15 ημέρες.
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· ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
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· ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-ΑΓΡΟΤΗΣ
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· ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
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· ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΙΔΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
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· ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΓΡΟΤΗΣ
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· ΒΛΑΣΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
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· ΒΟΥΤΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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· ΓΑΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΑΓΡΟΤΗΣ
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· ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
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· ΓΙΑΝΝΕΤΣΟΥ ΤΑΣΙΑ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ-ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ
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· ΓΟΥΛΙΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ-ΑΓΡΟΤΗΣ
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· ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ-ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
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· ΓΡΟΥΣΟΥΖΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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· ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΑΓΡΟΤΗΣ
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· ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΓΡΟΤΗΣ
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· ΖΕΡΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
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· ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
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· ΚΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΜΕΝΙΟΣ-ΑΓΡΟΤΗΣ
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· ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΟΙΚΙΑΚΑ
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· ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
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· ΚΑΠΑΚΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ-ΑΓΡΟΤΗΣ
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· ΚΑΠΟΥΣΟΥΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ-ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ
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· ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΓΡΟΤΗΣ
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· ΚΟΥΣΚΟΥΛΑ ΡΕΝΑΤΑ-ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
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· ΚΟΥΣΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
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· ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΑΓΡΟΤΗΣ
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· ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
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· ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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· ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
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· ΜΑΛΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ -ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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· ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΓΡΟΤΗΣ
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· ΜΠΑΡΟΥΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΓΡΟΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΗΣ
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· ΜΠΕΛΕΧΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ
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· ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΓΡΟΤΗΣ
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· ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΑΓΡΟΤΗΣ
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· ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
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· ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΓΡΟΤΗΣ
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· ΝΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΡΩΗΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ/ΝΟΜΙΚΟΣ
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· ΞΥΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΕΜΠΟΡΟΣ, ΑΓΡΟΤΗΣ
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· ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
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· ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΑΞΙ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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· ΠΑΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΜΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
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· ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΑΓΡΟΤΗΣ
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· ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΑΓΡΟΤΗΣ
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· ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ–ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
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· ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ-ΑΓΡΟΤΗΣ
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· ΤΣΑΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ-ΓΕΩΠΟΝΟΣ
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· ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΣ
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· ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
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· ΤΣΙΜΠΙΔΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
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· ΦΟΥΤΡΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ-ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ
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· ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
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· ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΓΡΟΤΗΣ
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· ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ-ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
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· ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ