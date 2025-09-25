Ο Γιώργος Χιουρέας στην εκπομπή «Τι λες τώρα»: Τι σημείωσε για το 2ο kardamili Art& Doc Festival, τα έργα σε εξέλιξη και τον στρατηγικό σχεδιασμό (video)

Στην εκπομπή «Τι λες τώρα» φιλοξενήθηκε ο δήμαρχος Δυτικής Μάνης, Γιώργος Χιουρέας, ο οποίος παρουσίασε τα έργα που έχουν ήδη ολοκληρωθεί, αλλά και όσα βρίσκονται σε φάση σχεδιασμού και αναμένεται να αλλάξουν τη φυσιογνωμία της περιοχής.

Πρόκειται για παρεμβάσεις που αγγίζουν το μείζον ζήτημα της ύδρευσης, με αναφορές στις νέες μονάδες αφαλάτωσης, αλλά και για έργα υποδομής που καθιστούν τη Δυτική Μάνη πιο λειτουργική, σύγχρονη και ελκυστική για κατοίκους και επισκέπτες.

Παράλληλα, ο δήμαρχος ανέπτυξε το όραμα και τον συνολικό σχεδιασμό του δήμου για την «επόμενη μέρα», θέτοντας τις βάσεις για μια βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία της Δυτικής Μάνης.

Στην ατζέντα και τα όσα εξελίσσονται στην περιοχή στο πλαίσιο του 2ου kardamili Art& Doc Festival.