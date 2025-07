Ο Καθηγητής Ιωάννης Παναγιωτόπουλος νέος Πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας ΕΚΠΑ

Ο Καθηγητής της Εκκλησιαστική Ιστορίας, Ιωάννης Αντ. Παναγιωτόπουλος, εξελέγη σήμερα 2 Ιουλίου 2025 Νέος Πρόεδρος του τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο νέος Πρόεδρος του τμήματος, με καταγωγή από την Αρκαδία, έχει αναλάβει κατά τα χρόνια της ακαδημαϊκής του πορείας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών σημαντικά προγράμματα, ενώ κατά το παρελθόν έχει διατελέσει Ειδικός Σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης (2004-2007), προϊστάμενος του Συνεδριακού Τομέα του Διορθοδόξου Κέντρου της Εκκλησίας της Ελλάδος (2009-2010), Γενικός Γραμματέας Μέσων Ενημέρωσης (2012-2014).

Βιογραφικό του νέου Προέδρου του Τμήματος

Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 9 Μαΐου 1970 και είναι ο πρωτότοκος της οικογένειας του Αντωνίου Ιω. Παναγιωτόπουλου (καθηγητή θεολόγου – νομικού, από το Τουρκολέκα Αρκαδίας) και της Σταματίνας Παναγιωτοπούλου, το γένος Λιόση (από την Αθήνα). Έγγαμος με την Καλλιόπη Κανηρά, με την οποία έχουν δύο τέκνα, τον Αντώνη και την Τίνα. Υπήρξε μαθητής του 1ου Νηπιαγωγείου, του 15ου Δημοτικού Σχολείου, του 2ου Γυμνασίου και του 2ου Λυκείου στο Ίλιον, ενώ ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του στο 4ο Λύκειο Αθηνών.

Σπούδασε Θεολογία στο Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1989-1993).

Έλαβε Master of Arts (by thesis), in Patristics and Church History, από το Department of Theology του University of Durham (1997), με θέμα διπλωματικής εργασίας «The patriarchal institution in the Early Church (The Pentarchy of the Patriarchs. The presuppositions, the evolution and the function of the institution)» και επιβλέποντα τον Καθ. π. Γεώργιο Δράγα.

Ακολούθως, έλαβε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία, στο Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1998), εκπονώντας διπλωματική εργασία με το θέμα «Το Ζήτημα των Συνεισάκτων στην Αρχαία Εκκλησία» υπό την επίβλεψη του Καθ. Βλασίου Φειδά.

Έλαβε Διδακτορικό Δίπλωμα στη Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία, από το Τμήμα Θεολογίας, της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2002), εκπονώντας Διατριβή με το θέμα «Ο οικουμενικός πατριάρχης Μεθόδιος Α´ ο Ομολογητής (843 – 847) και το έργο του», με επιβλέποντα τον Καθ. Βλάσιο Φειδά και συμβουλευτική επιτροπή τον Καθ. Δημήτριο Γόνη και τον Καθ. π. Γεώργιο Μεταλληνό.

Διετέλεσα Υπότροφος του Κληροδοτήματος του Γεωργίου Μαυροκορδάτου (ΕΚΠΑ), του Ι.Κ.Υ., της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, του SYLFF (Sasakawa Young Leaders Fellowship Found).

Απέκτησε Διδακτική Εμπειρία στην Ιδιωτική και Δημόσια Μέση Εκπαίδευση ως καθηγητής Θεολόγος (1999-2010), και υπηρετεί ως μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από το 2010, διδάσκοντας στο ΠΠΣ και στα ΠΜΣ του Τμήματός του.

Έχει διδάξει και στο ΠΠΣ του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου, στο Département d’Histoire, Faculté Lettres, Langues et Sciences Humaines, Département d’Histoire, Universite d᾽Angers, στη Θεολογική Σχολή του Graz, στη Θεολογική Σχολή της Εκκλησίας της Κύπρου, στο ΠΜΣ του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Δ.Π.Μ.Σ. «Ελλάδα: Εκκλησιαστική Ιστορία και Πολιτισμός», Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας &´ Χριστιανικού Πολιτισμού του ΑΠΘ – Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας &´ Θρησκειολογίας του ΕΚΠΑ, και στο Π.Μ.Σ. «Ελληνορωμαϊκές – Ελληνοϊταλικές Σπουδές», Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΕΚΠΑ.