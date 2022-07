Ο Μάτζικ Τζόνσον στην Ακρόπολη – Κρατά ασπίδα και ξίφος – Βόλτες και στον Ισθμό της Κορίνθου

Ο πρώην άσος των Λος Άντζελες Λέικερς φαίνεται πως έχει γίνει ένας από τους μεγαλύτερους θαυμαστές της χώρας μας, διαφημίζοντάς την μέσα από τις αναρτήσεις του.

Ο 67χρονος Αμερικανός πρώην μπασκετμπολίστας, μαζί με την σύζυγό του Κούκι και αγαπημένους φίλους – μεταξύ τους και ο ράπερ LL Cool J, βρέθηκαν ξανά την Ελλάδα για διακοπές – πέρυσι είχαν κάνει κρουαζιέρα στα νησιά του Ιονίου – και φέτος, μετά από μια στάση στη Σαντορίνη, επισκέφθηκαν την Ακρόπολη, περπάτησαν στο κέντρο της Αθήνας, με τον Μάτζικ Τζόνσον να μοιράζεται φωτογραφίες στο λογαριασμό του στο Twitter.

Today I had a life changing experience filled with so much biblical history. We visited the Acropolis of Athens, a fortified citadel located on the top of a hill with four Temples. We saw historical landmarks including the Parthenon dedicated to Athena the Virgin in 447 BC, pic.twitter.com/MCaaKArp5S

