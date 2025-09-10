Ο Μεσσηνιακός κάνει ταμείο… Ο απολογισμός του τμήματος Στίβου για τη σεζόν 2024 – 2025

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εξαιρετικά επιτυχημένη θεωρείται η προπονητική/ αγωνιστική περίοδος 2024 – 2025 του τμήματος στίβου του Μεσσηνιακού Γ.Σ. 1888. Η περίοδος αυτή ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2024 και ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2025. Ήταν μια περίοδος που χαρακτηρίστηκε από αγωνιστικές επιτυχίες, από πολυάριθμες αθλητικές δραστηριότητες και από ποικίλες εκδηλώσεις μη αγωνιστικού περιεχομένου.

Η προπονητική ομάδα του τμήματος, με την αμέριστη υποστήριξη της διοίκησης του Μεσσηνιακού, αλλά και με την καθοριστική συμβολή των Χορηγών/ συνεργατών της, οργάνωσε ή (και) συμμετείχε σε 72 δράσεις καθ όλη την διάρκεια της χρονιάς. Οι αθλητές/ τριες του τμήματος, ως αποδέκτες των παραπάνω ενεργειών, αποκόμισαν στο μέγιστο βαθμό τις ευεργετικές συνέπειες που προέκυψαν από την έντονη αυτή δραστηριοποίηση. Η δραστηριοποίηση του τμήματος αποτυπώνεται περιεκτικά παρακάτω:

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Τρεις αθλητές του τμήματος (Γιώργος Φράνκς, Νίκος Κοσμόπουλος, Νίκος Πετρίδης) έλαβαν μέρος σε 5 διεθνείς διοργανώσεις, συμμετέχοντας επί συνόλου σε 7 αγωνίσματα.

Ο απολογισμός των διακρίσεων ήταν ένα χάλκινο μετάλλιο , ένα Πανελλήνιο Ρεκόρ και συμμετοχή στους τελικούς των αγωνισμάτων και σε ένα ημιτελικό.

, και συμμετοχή στους τελικούς των αγωνισμάτων και σε ένα ημιτελικό. Το μετάλλιο και το Πανελλήνιο Ρεκόρ ήταν με τις Εθνικές Ομάδες Σκυταλοδρομίας 4x400m Ανδρών και 4x400m Μεικτή, αντίστοιχα (συμμετέχων αθλητής: Γιώργος Φράνκς).

Οι διοργανώσεις ήταν: Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ομάδων, Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου Α/Γ, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου Κ23, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου Κ20, Βαλκανικό Πρωτάθλημα Συνθέτων Αγωνισμάτων Κ20.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ο Μεσσηνιακός Γ.Σ. συμμετείχε σε 7 Πανελλήνια Πρωταθλήματα όλων των κατηγοριών.

Κατεγράφησαν 25 παρουσίες αθλητών/ τριων σε αυτά με απολογισμό 2 μετάλλια (ένα χρυσό και ένα χάλκινο) και συμμετοχή σε τελικούς των αγωνισμάτων.

σε αυτά με απολογισμό (ένα χρυσό και ένα χάλκινο) και συμμετοχή σε τελικούς των αγωνισμάτων. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Νίκος Κοσμόπουλος ενώ το χάλκινο ο Νίκος Πετρίδης (δέκαθλο κατηγορία Κ20).

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ο Μεσσηνιακός Γ.Σ. συμμετείχε σε 8 διοργανώσεις διασυλλογικών πρωταθλημάτων.

Οι παρουσίες των αθλητών/ τριων του ήταν 94. Κατακτήθηκαν 38 μετάλλια (15 χρυσά, 10 ασημένια, 13 χάλκινα).

Στα βασικά Διασυλλογικά Πρωταθλήματα του ΣΕΓΑΣ (Α/Γ, Κ20, Κ18, Κ16, Συνθέτων) τα μετάλλια ήταν 30 (ΧΡ 12, ΑΣ 9, ΧΑ 9).

Στα βασικά Διασυλλογικά Πρωταθλήματα του ΣΕΓΑΣ ο Μεσσηνιακός κατετάγη στις ακόλουθες θέσεις στην Περιφέρεια Πελοποννήσου:

Ανδρών/ Γυναικών: 1η θέση. Κ20: 4η θέση. Κ18: 3η θέση. Κ16: 2η θέση. Συνθέτων Αγωνισμάτων: 1η θέση.

Αθροιστικά, στο σύνολο των βασικών Διασυλλογικών Πρωταθλημάτων, ο Μεσσηνιακός Γ.Σ. συγκέντρωσε 293 βαθμούς και ισοβάθμησε στην 1 η θέση μαζί με τον σύλλογο Γ.Σ. Αρκαδίας, μεταξύ 23 αξιολογημένων σωματείων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

θέση μαζί με τον σύλλογο Γ.Σ. Αρκαδίας, μεταξύ 23 αξιολογημένων σωματείων της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Στο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Συνθέτων Αγωνισμάτων ο Μεσσηνιακός Γ.Σ. κατετάγη 2ο σωματείο στον Νότιο Όμιλο (πανελλαδική εμβέλεια).

MEETINGS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο Μεσσηνιακός Γ.Σ. συμμετείχε σε 12 Ελληνικά Meetings σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Συνολικά κατεγράφησαν 37 παρουσίες αθλητών και αθλητριών του.

Κατακτήθηκαν 15 μετάλλια (5 ΧΡ, 5 ΑΡ, 5 ΧΑ).

ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ

Ο Μεσσηνιακός Γ.Σ. συμμετείχε σε 5 διοργανώσεις κλειστού στίβου σε εγκαταστάσεις που εδρεύουν στην Αθήνα, τον Πειραιά και την Πάτρα.

Οι παρουσίες των αθλητών/ τριων του Μεσσηνιακού Γ.Σ. ήταν συνολικά 32.

Κατακτήθηκαν συνολικά 9 θέσεις βάθρου οι οποίες κατανέμονται ως εξής: 1η θέση τρεις φορές, 2η θέση τρεις φορές, 3η θέση τρεις φορές.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ/ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Ο Μεσσηνιακός Γ.Σ. διοργάνωσε ή συνδιοργάνωσε 5 μεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις, απευθυνόμενος σε αναπτυξιακές ηλικίες παιδιών:

Δυο Αναπτυξιακές Προπονητικές Ημερίδες στις οποίες συμμετείχαν περίπου 550 παιδιά.

Δρομικά αγωνίσματα σε2 διοργανώσεις Navarino Challenge στην Costa Navarino (συνδιοργάνωση) στις οποίες συμμετείχαν αθροιστικά περίπου 230 παιδιά από τις τάξεις του σωματείου.

Φεστιβάλ Αθλητισμού όπου παρουσιάστηκαν σε 80 παιδιά Ολυμπιακά, Παραολυμπιακά και αρχαιοελληνικά αγωνίσματα και παιχνίδια.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Ο Μεσσηνιακός Γ.Σ. έλαβε μέρος σε 6 αγωνιστικές εκδηλώσεις που διοργάνωσαν δημόσιοι, ιδιωτικοί και αθλητικοί φορείς.

Οι συνολικές συμμετοχές των αθλητών/τριων ήταν 132, ενώ κατακτήθηκαν 28 μετάλλια (ΧΡ 14, ΑΣ 6, ΧΑ 8).

Πραγματοποιήθηκαν 3 Αναπτυξιακές Ημερίδες (ΟΑΚΑ, Γύθειο, Μεσσήνη) και συμμετείχαν αθροιστικά περίπου 67 παιδιά.

Οι αθλητές/τριες του τμήματος συμμετείχαν επίσης σε 3 αγώνες που διεξήχθησαν σε δημόσιο δρόμο (Καλαμάτα, Στούπα).

ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

Εκτός από την τελική φάση του Πανελληνίου Σχολικού Πρωταθλήματος στίβου, προηγουμένως διεξήχθησαν 2 προκριματικές φάσεις.

Στις 2 προκριματικές φάσεις οι συμμετοχές των αθλητών/ τριων του συλλόγου ήταν 12.

Στις φάσεις αυτές οι αθλητές/ τριες κατέκτησαν συνολικά 11 μετάλλια εκ των οποίων τα 8 ήταν χρυσά, τα 2 ασημένια και το ένα χάλκινο.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Ο Μεσσηνιακός Γ.Σ. διοργάνωσε ή συμμετείχε σε εκδηλώσεις λοιπών φορέων οι οποίες χαρακτηρίστηκαν από ένα ευρύ φάσμα ποικίλης θεματολογίας. Ο αριθμός των ανθρώπων (αθλητές/ τριες, γονείς κλπ) που παρακολούθησε ή συμμετείχε σε αυτές ήταν εξαιρετικά μεγάλος.

Αναβιωματικές – Ιστορικές εκδηλώσεις:

Ο σύλλογος αναβίωσε του προκριματικούς αγώνες για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896 στην πλατεία Φραγκόλιμνα στους οποίους συμμετείχαν 70 μαθητές/ τριες Δημοτικών Σχολείων. Διοργάνωσε επίσης τους ιστορικούς αγώνες στίβου Ελευθέρια, στους οποίους συμμετείχαν 200 αθλητές/ τριες από 4 αθλητικά σωματεία. Συμμετείχε ακόμα στον Δρόμο Θυσίας με 8 αθλητές.

Εορταστικές εκδηλώσεις : Ο σύλλογος πραγματοποίησε Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στο λιμάνι Καλαμάτας, έκοψε Πρωτοχρονιάτικη Πίτα και οργάνωσε στολισμό Χριστουγεννιάτικου δέντρου, με συνολική συμμετοχή 350 παιδιών.

: Ο σύλλογος πραγματοποίησε Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στο λιμάνι Καλαμάτας, έκοψε Πρωτοχρονιάτικη Πίτα και οργάνωσε στολισμό Χριστουγεννιάτικου δέντρου, με συνολική συμμετοχή 350 παιδιών. Εκδηλώσεις βραβεύσεων : Βραβεύσεις τριών αθλητών/ τριων του συλλόγου έγιναν από την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Πελοποννήσου και το Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των αγωνιστικών τους διακρίσεων.

: Βραβεύσεις τριών αθλητών/ τριων του συλλόγου έγιναν από την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Πελοποννήσου και το Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των αγωνιστικών τους διακρίσεων. Ψυχαγωγικές εκδηλώσεις : ο σύλλογος διοργάνωσε μια ψυχαγωγική εκδήλωση με παιγνιώδη αθλητικό χαρακτήρα στο γήπεδο του Μεσσηνιακού Γ.Σ. (περίπου 100 παιδιά) καθώς επίσης επίσκεψη αναψυχής στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό, στην Τεχνόπολη Αθήνας.

: ο σύλλογος διοργάνωσε μια ψυχαγωγική εκδήλωση με παιγνιώδη αθλητικό χαρακτήρα στο γήπεδο του Μεσσηνιακού Γ.Σ. (περίπου 100 παιδιά) καθώς επίσης επίσκεψη αναψυχής στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό, στην Τεχνόπολη Αθήνας. Επιμορφωτικές εκδηλώσεις : ο σύλλογος διοργάνωσε επιμορφωτική ημερίδα στις ιστορικές εγκαταστάσεις του γηπέδου του Μεσσηνιακού Γ.Σ. απευθυνόμενη στους γονείς των αθλητών/ τριων και συμμετείχε επίσης σε αντίστοιχη εκδήλωση που διεξήχθη στις εγκαταστάσεις συνεργάτη.

: ο σύλλογος διοργάνωσε επιμορφωτική ημερίδα στις ιστορικές εγκαταστάσεις του γηπέδου του Μεσσηνιακού Γ.Σ. απευθυνόμενη στους γονείς των αθλητών/ τριων και συμμετείχε επίσης σε αντίστοιχη εκδήλωση που διεξήχθη στις εγκαταστάσεις συνεργάτη. Καλοκαιρινό Camp: για ακόμα μια χρονιά λειτούργησε με επιτυχία το Καλοκαιρινό Camp του Μεσσηνιακού Γ.Σ. το οποίο υποδέχθηκε πολλές δεκάδες παιδιών σε 2 μήνες λειτουργίας του.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΒΟΥ – ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Ο Μεσσηνιακός Γ.Σ. ανταποκρίθηκε σε αιτήματα Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων προκειμένου οι μαθητές/ τριες αυτών να ενημερωθούν και να διδαχθούν πρακτικά για τα περιεχόμενα που σχετίζονται με τα αγωνίσματα του στίβου. Η προπονητική ομάδα του τμήματος στίβου υποδέχθηκε:

Μαθητές/ τριες από 5 Δημοτικά Σχολεία.

Μαθητες/ τριες από ένα Νηπιαγωγείο.

Φοιτητές/ τριες από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Έξι επισκέψεις Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων πραγματοποιήθηκαν στο Δημοτικό Στάδιο, ενώ μία στο γήπεδο του Μεσσηνιακού Γ.Σ.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΙΒΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΕΙΑ

Ο Μεσσηνιακός Γ.Σ. διοργάνωσε για 46η φορά την Διεθνή Συνάντηση Στίβου Παπαφλέσσεια. Στοιχεία που αφορούν την διοργάνωση του 2025 είναι τα εξής:

Στην διοργάνωση συμμετείχαν 105 αθλητές/ τριες. Οι αθλητές/ τριες από την Ελλάδα ήταν 66, ενώ από το εξωτερικό ήταν 39. Οι άνδρες που αγωνίστηκαν ήταν 51, ενώ οι γυναίκες ήταν 54. Στα αγωνίσματα που αφορούν τις κατηγορίες Α/Γ, Κ23, Κ20 και Κ18 συμμετείχαν 95 αθλητές/ τριες. Στα αγωνίσματα της κατηγορίας K16 συμμετείχαν 10 αθλήτριες.

Οι αθλητές/ τριες του Μεσσηνιακού Γ.Σ. που συμμετείχαν στις κατηγορίες Α/Γ, Κ23, Κ20 και Κ18 ήταν 3. Οι αθλήτριες του Μεσσηνιακού Γ.Σ. που συμμετείχαν στην κατηγορία Κ16 ήταν 9.

Η διοργάνωση κρίθηκε οργανωτικά ως άψογη από το σύνολο των εμπλεκομένων (επιτελείς ΣΕΓΑΣ, αθλητές, προπονητές/ συνοδούς, κριτές, φιλάθλους, εκπροσώπους ΜΜΕ).

Οι συμμετέχοντες αθλητές/ τριες συνέλλεξαν πόντους από την διαδικασία του συστήματος Ranking ενόψει του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου το Σεπτέμβριο στο Τόκυο.

Οκτώ αθλητές/ τριες έπιασαν τα όρια για συμμετοχή στα Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα Στίβου των κατηγοριών Κ23 και Κ20, που διεξήχθησαν στη Νορβηγία και την Φινλανδία.

Άλλοι αθλητές/ τριες επιβεβαίωσαν στην διοργάνωση τα όρια που είχαν επιτύχει σε προηγούμενες διοργανώσεις.

Μεγάλος αριθμός αθλητών/ τριων πραγματοποίησε ατομικό ρεκόρ (Personal Best) και ρεκόρ σεζόν (Season Best).

Πραγματοποιήθηκε Ρεκόρ Αγώνων στο δρόμο των 400μ από τον Ουκρανό αθλητή Oleksandr Pohorilko με επίδοση 45’’.54. Το προηγούμενο Ρεκόρ είχε επιτευχθεί από τον Troy Mcintosh (Μπαχάμες) από το 1998 (45’’.56).

Η διοργάνωση υποστηρίχθηκε από τον ΣΕΓΑΣ, την τοπική αυτοδιοίκηση σε επίπεδο Περιφέρειας/ Δήμου/ Επιμελητηρίου, από την κεντρική διοίκηση (ΓΓΑ), από μεγάλα Ιδρύματα και από πλήθος Χορηγών/ Υποστηρικτών/ Συνεργατών.

Η διοργάνωση είχε διευρυμένη κάλυψη από τα ΜΜΕ του ηλεκτρονικού και του γραπτού τύπου (ΕΡΤ, Live streaming Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία/ ΣΕΓΑΣ/ Διεθνείς Ιστοσελίδες, διεθνείς πλατφόρμες διάδοσης αποτελεσμάτων, Ελληνικά δημοσιογραφικά sites, εφημερίδες, Social Media κλπ).

Η διοργάνωση υποστηρίχθηκε λειτουργικά από μεγάλο αριθμό εθελοντών ποικίλων ηλικιακών κατηγοριών.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ/ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΧΡ ΑΣ ΧΑ 1. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 5 5 ΑΓ. ΟΜ. 1 1 NR 1 2. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 7 25 ΑΓ. ΟΜ. 2 1 1 3. ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 8 94 ΑΓ. ΟΜ. ΠΡΟ ΑΓ. ΟΜ. 38 15 10 13 4. ΕΛΛΗΝΙΚΑ MEETINGS 12 37 ΑΓ. ΟΜ. ΠΡΟ ΑΓ. ΟΜ. 15 5 5 5 5. ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 5 32 ΑΓ. ΟΜ. ΠΡΟ ΑΓ. ΟΜ. 9 3 3 3 6. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 5 ≈900 ΑΚΑΔ. 7. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ 6 132 ΠΡΟ ΑΓ. ΟΜ. ΑΚΑΔ. 28 14 6 8 8. ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ (ΦΑΣΕΙΣ) 2 12 ΑΓ. ΟΜ. 11 8 2 1 9. ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 14 >1000 ΑΓ. ΟΜ. ΠΡΟ ΑΓ. ΟΜ. ΑΚΑΔ. 10. ΔΙΑΔΟΣΗ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 7 11. ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΕΙΑ 1 12 (Μ.Γ.Σ.) ΑΓ. ΟΜ. ΠΡΟ ΑΓ. ΟΜ. ΣΥΝΟΛΟ 72 >2250 104 46 26 32

