Ο «ΜΙΔΑΣ» βάζει όλα τα ακίνητα σε ένα φάκελο – Τι θα περιλαμβάνει

Ένα νέο μητρώο για τα ακίνητα ετοιμάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) όπου εκεί θα συγκεντρωθούν στοιχεία για δικαιώματα, τις επιφάνειες, τη χρήση και τις μισθώσεις των σπιτιών της χώρας.

Έως τα τέλη Μαρτίου αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το νέο Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ).

Πρόκειται για τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα που φιλοδοξεί να συγκεντρώσει όλα τα κρίσιμα στοιχεία σχετικά με την ιδιοκτησία και τη χρήση κάθε ακινήτου, ανοίγοντας τον δρόμο για ταχύτερες αγοραπωλησίες, αλλά και για σαρωτικούς ελέγχους εστιάζοντας σε «μαύρα» ενοίκια, αδήλωτα τετραγωνικά, «γκρίζες» ιδιοκτησίες και κρυφές εκμεταλλεύσεις.

