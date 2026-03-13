Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος παραδίδει την έδρα του μετά τη διαγραφή του από το ΠΑΣΟΚ | Στον Βαγγέλη Γιαννακούρα η έδρα του

Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, μετου προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, γνωστοποίησε την απόφασή του διευκρινίζοντας πως παραδίδει την έδρα του «στο κόμμα με το οποίο εκλέγομαι από το 2009 στην Αρκαδία».

Στην επιστολή του, ο βουλευτής υποστήριξε πως είχε τις θέσεις και τις απόψεις του αλλά πάντα συντασσόταν με την πλειοψηφία του κόμματος. Γνωστοποίησε μάλιστα πως θα ζητήσει από τον πρόεδρο της Βουλής να κάνει την τελευταία του ομιλία της ημέρα εκλογής του νέου αντιπροέδρου.

«Κύριε Πρόεδρε. Μετά την χθεσινή απόφασή σας, θεώρησα απαραίτητο να ενημερώσω πρώτα εσάς και την Κ.Ο για την απόφασή μου να παραδώσω την έδρα μου, στο κόμμα με το οποίο εκλέγομαι από το 2009 στην Αρκαδία και αμέσως μετά να ενημερώσω τον Πρόεδρο της Βουλής. Είναι βαθιά μου πεποίθηση, όπως άλλωστε γνωρίζετε καλά, ότι οι βουλευτές υπηρετούν τον λαό και την παράταξη με την οποία εξελέγησαν.

Σε όλη μου τη θητεία, είχα τις θέσεις μου κ απόψεις μου αλλά συντασσόμουν πάντα με την πλειοψηφία του κόμματος μου. Πιστεύω ότι τα κόμματα είναι πυλώνες της δημοκρατίας και αυτό εξαρτάται από τις πράξεις μας, την αξιοπιστία μας και την συνέπεια λόγων κ πράξεων. Θα ζητήσω από τον Πρόεδρο της Βουλής να κάνω την τελευταία μου ομιλία την ημέρα εκλογής του νέου Αντιπροέδρου εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, τον οποίο κ θα ψηφίσω. Καλή δύναμη στο έργο σας», ανέφερε στην επιστολή του.

Η διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ ήρθε με εντολή του Νίκου Ανδρουλάκη, μετά την πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε στο OPEN καθώς κατηγορήθηκε ότι εδώ και μήνες επιλέγει να αντιπολιτευθεί το κόμμα του.

Δείτε εδώ όσα είπε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος στην τελευταία του συνέντευξη.

Στην τελευταία του συνέντευξη η οποία αποτέλεσε και την «σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι», ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος αναφέρθηκε και πάλι στα εσωκομματικά προβλήματα, λέγοντας πως το ΠΑΣΟΚ έχει τεράστιο πρόβλημα στις δημοσκοπήσεις.

Πληροφορίες του newsit.gr αναφέρουν πως εδώ και καιρό ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος με τον Νίκο Ανδρουλάκη δεν είχαν καλές σχέσεις.

Η πρώτη αντίδραση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, για τη διαγραφή από την πράσινη παράταξη, χώρεσε σε μόλις 48 λέξεις.

«Η διαγραφή είναι το τελευταίο καταφύγιο μίας φοβικής ηγεσίας. Μετά από 20 χρόνια συνεπούς πορείας στο ΠΑΣΟΚ και όντας από τους ελάχιστους που παρέμειναν στα πέτρινα χρόνια στην Παράταξη, ο κ. Ανδρουλάκης με διέγραψε γιατί είπα την αλήθεια: Αυτό που γνωρίζουν όλοι και ο ίδιος αρνείται να αποδεχθεί», είπε συγκεκριμένα.

Υπενθυμίζεται πως ο Αρκάς βουλευτής, στις τελευταίες εσωκομματικές εκλογές επέλεξε να στηρίξει τον Χάρη Δούκα.