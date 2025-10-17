Ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός στην κορυφαία συνεδρία της #EURegionsWeek στις Βρυξέλλες για τις «Πολιτικές συνοχής και το δικαίωμα να ζεις στον τόπο σου»

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών και Πόλεων 2025, στις Βρυξέλλες, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός συμμετείχε στη Συνεδρία Υψηλού Επιπέδου με θέμα «Χτίζοντας δυναμικές και ανθεκτικές περιφέρειες» μία από τις πιο ουσιαστικές και υψηλού κύρους συζητήσεις της φετινής διοργάνωσης, δίπλα σε κορυφαίους εκπροσώπους των ευρωπαϊκών θεσμών και των περιφερειών της Ευρώπης.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο θέμα του «Δικαιώματος να Παραμένεις» (Right to Stay) – του δικαιώματος κάθε πολίτη να έχει τη δυνατότητα να ζει και να δημιουργεί στον τόπο που θεωρεί πατρίδα του. Την έναρξη έκανε ο Raffaele Fitto, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιος για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις, ο οποίος τόνισε ότι «η δύσκολη απόφαση του πολίτη να μείνει ή να φύγει εξαρτάται από παράγοντες όπως η εργασία, η υγεία, η εκπαίδευση και η συνδεσιμότητα — τομείς στους οποίους η πολιτική συνοχής μπορεί να κάνει τη διαφορά».

Από την πλευρά της, η Antonella Sberna, Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπογράμμισε ότι «οι υπηρεσίες, η συνδεσιμότητα και η δυνατότητα να δώσουμε στους ανθρώπους την ελευθερία να επιλέγουν είναι μια μεγάλη πρόκληση — και η πολιτική συνοχής μπορεί να αποτελέσει το κλειδί».

Στο ίδιο πνεύμα, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός ανέδειξε, μέσα από προσωπική του εμπειρία, τη σημασία των πολιτικών που δίνουν ουσιαστικό περιεχόμενο στο δικαίωμα να παραμένεις στον τόπο σου:

«Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Πελοπόννησο. Το γεγονός ότι πήρα την απόφαση να επιστρέψω και να εργαστώ στον τόπο μου δεν είναι αυτονόητο — είναι αποτέλεσμα συνθηκών, ευκαιριών και πλέον πολιτικών που μπορούν να δώσουν πραγματικό περιεχόμενο στο “δικαίωμα να μείνεις”».

Ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι η Πελοπόννησος εργάζεται συστηματικά για να μετατρέψει την παραμονή των πολιτών σε συνειδητή επιλογή. Με επενδυτικά προγράμματα άνω των 400 εκατομμυρίων ευρώ μέσω ευρωπαϊκών πόρων, εκτεταμένα έργα υποδομών, δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, η Περιφέρεια επιδιώκει να αντιστρέψει τις δημογραφικές πιέσεις και να κάνει την Πελοπόννησο έναν τόπο ζωής, δημιουργίας και καινοτομίας.

«Η πολιτική συνοχής μπορεί να απελευθερώσει το δυναμικό κάθε περιοχής, να διασφαλίσει πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες και υποδομές και να μετατρέψει τις προκλήσεις σε ευκαιρίες. Στην ουσία, το δικαίωμα να παραμένεις είναι το δικαίωμα να επιλέγεις. Και για να έχει αυτό το δικαίωμα πραγματικό νόημα, πρέπει να συνεργαστούμε, να μοιραστούμε εμπειρίες και να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον για να το κάνουμε πράξη», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου.

Η παρουσία του Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού στη συγκεκριμένη συνεδρία αντικατοπτρίζει την αναγνώριση της Πελοποννήσου ως περιφέρειας με νέα ταυτότητα και αφετηρία που διαθέτει φωνή, στρατηγική και όραμα στην ευρωπαϊκή συζήτηση για τη συνοχή, την ανθεκτικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Τη συζήτηση συντόνισε η Florence Ranson, ενώ συμμετείχαν επίσης η Lamia Kamal–Chaoui, Διευθύντρια του Κέντρου για την Επιχειρηματικότητα, τις ΜΜΕ, τις Περιφέρειες και τις Πόλεις του ΟΟΣΑ, και η Csilla Hegedus, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του Οργανισμού Περιφερειακής Ανάπτυξης Βορειοδυτικής Ρουμανίας.

Σε μια εποχή όπου η Ευρώπη επαναπροσδιορίζει τις έννοιες της τοπικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής, η Πελοπόννησος συμμετέχει ενεργά, με προτάσεις και πρωτοβουλίες, διεκδικώντας για τους πολίτες της το δικαίωμα να επιλέγουν τον τόπο τους — με αυτοπεποίθηση, με υποδομές και με προοπτική.