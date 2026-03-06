Ο πόλεμος αλλάζει τον ταξιδιωτικό χάρτη (video)

Share Αν και ο πόλεμος δε φαίνεται να επηρεάζει άμεσα, τα ταξιδιωτικά γραφεία έχουν ήδη ακυρώσει οποιοδήποτε ταξίδι σε χώρες της Μέσης Ανατολής. Παράλληλα αύξηση στις προτιμήσεις παρατηρείται στα πακέτα εντός Ε.Ε. . Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News. 6 Μαρτίου 2026 5:09 μμ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Συνεδριάζει η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Καλαμάτας 24.02.2026 Η Costa Navarino υποδέχεται τη νέα σεζόν -Εμπειρίες από την ομηρική αφήγηση και τη μεσσηνιακή κληρονομιά (video) 30.01.2026 Παρά τις δυσκολίες, θετικές οι προοπτικές τουρισμού | Τα μηνύματα στην εκδήλωση της Ένωσης Ξενοδόχων (video) 27.01.2026 Array