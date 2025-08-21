Ο θάνατος σε selfies: Παίζουν τη ζωή τους κορώνα-γράμματα για likes και χρήματα

Ένας 25χρονος τουρίστας προσπάθησε να βγάλει selfie στον Λυκαβηττό, στην περιοχή της εκκλησίας του Αϊ-Γιώργη, αλλά γλίστρησε από μεγάλο ύψος και τραυματίστηκε σοβαρά: το περιστατικό επισφραγίζει την επικίνδυνη τάση των «selfies του θανάτου».

Η αναζήτηση της τέλειας φωτογραφίας για λίγα views και επιδοκιμασία στα κοινωνικά δίκτυα έχει οδηγήσει πολλούς να θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους – πληρώνοντας πολύ ακριβά το τίμημα, διεθνώς.

Αυτές οι αυτοχειρίες στυλ επιβαρύνουν οικονομικά το σύστημα υγείας –μέσα από δαπάνες για αεροδιακομιδές, επεμβάσεις και νοσηλεία- ενώ προκαλούν άμεσο και σημαντικό κόστος στην ασφάλεια και τη δημόσια τάξη, ειδικά σε τουριστικές περιοχές υψηλού προφίλ.

