Ο Θεο-δόσης των επιδοτήσεων, τα… γυαλιά του Πτωχού, τα «ευχαριστούμε», οι γκαρσονιέρες των 900€, η προώθηση που επιβάλλεται και η προβολή σε άλλο… επίπεδο

Ο Θεο-δόσης των επιδοτήσεων

Καλημέρα, σύντροφοι! Τα είχαμε πει από την πρώτη στιγμή για το σκηνικό με τις αιτήσεις ενιαίας ενίσχυσης, ότι θα πέσει μαύρο δάκρυ και στο τέλος θα τα ρίξουν στον παραγωγό. Και να που επιβεβαιωνόμαστε. Με διαδοχικές παρατάσεις στις προθεσμίες και ένα σκηνικό που παραπέμπει στον… Θεο-δόση, οι παραγωγοί θα πληρωθούν σε δόσεις, τέλη Οκτώβρη και τέλη Νοέμβρη την προκαταβολή! Απίστευτα πράγματα για ένα σοβαρό κράτος, που μιλά για οργάνωση, ψηφιοποίηση και υποσχέθηκε τόσα. Εάν πας εσύ όμως να πληρώσεις τίποτε χρωστούμενα στο κράτος… διευκολύνσεις δεν γίνονται.

Τα… γυαλιά του Πτωχού

Την ίδια στιγμή, που αυτοί δεν μπορούν να οργανωθούν σε τίποτε και ο ένας ρίχνει τον… μουτζούρη στον άλλο, τους έβαλε τα γυαλιά ο Πτωχός για το πως γίνεται, απλά, δουλίτσα. Αρχικά, εξήγγειλαν το ελαιοκομικό, το έριξαν όλο στις πλάτες των υποστελεχωμένων ΔΑΟΚ και το έπαιζαν μετά αγροτοπατέρες που βάζουν τάξη και κάνουν επανάσταση κλπ. Η αναδίπλωση δεν άργησε να έρθει και έτσι το πράγμα πήγαινε από παράτα σε παράτα και έμειναν ξανά εκτεθειμένοι (όχι ότι τους πειράζει, αλλά λέμε). Ο Πτωχός χωρίς φανφάρες προχώρησε στην ηλεκτρονικοποίηση των αιτήσεων για το ελαιοκομικό μητρώο στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, απλοποιώντας τη διαδικασία και χωρίς να απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία τους στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. Από την περασμένη Πέμπτη όπως άκουσα τον Νικολακέα να λέει πως έχουν διεκπεραιωθεί ήδη 800 αιτήσεις. Που να είχαν και διαφήμιση να δεις τι θα γινόταν.

Η προώθηση που λείπει

Κι εδώ που τα λέμε δεν μπορεί να ξέρει ο καθένας σε κάθε γωνιά της Πελοποννήσου το τι συμβαίνει και ποιες και πόσες υπηρεσίες είναι πια διαθέσιμες στους πολίτες. Κάντε ένα τσεκ ΕΔΩ για να δείτε και μπράβο και στους υπαλλήλους που συμμετέχουν και στην ομάδα του Περιφερειάρχη που το ‘τρεξε όπως είχε δεσμευτεί. Θα πρέπει ωστόσο η Περιφέρεια οργανωμένα ένα έργο που έχει αποτύπωμα στο να μην ταλαιπωρείται ο πολίτης να το προβάλλει και να το προωθήσει. Βασικά είναι υποχρέωσή της, αλλά αλλού ξέρουν να… μπουκώνουν διαφήμιση.

Προβολή με τα κορίτσια της Donnaventura

Εν τω μεταξύ θα σας πω πως πλέον το πάνε σοβαρά στην προβολή στον τόπο μας. Διάβαζα το αφιέρωμα στην ιστοσελίδα της ΠΠ με κάποιες χιλιάδες λέξεις για να πειστώ ότι τα κορίτσια της Donnaventura που ήρθαν στην Πελοπόννησο θα μας… μουρλάνουν στις προβολές. Χαρακτηριστικό στοιχείο -λέει- ότι στο… Καζακστάν που πήγαν τα κορίτσια η ψηφιακή απήχηση της αποστολής ξεπέρασε τους 5,6 εκατομμύρια μοναδικούς χρήστες. Ειλικρινά, το έχουν πάει σε άλλο level δεν μπορώ πια να τους παρακολουθήσω.

Εμείς ευχαριστούμε (όρθιοι)…

Με τον ΠΘ συναντήθηκε – λέει – ο Γιάννης Λαμπρόπουλος προκειμένου να ενημερωθεί και να ενημερώσει για σημαντικά ζητήματα που απασχολούν την Μεσσηνία και όχι μόνο. Ευτυχώς, που η ανάρτηση συνοδευόταν με την καθιερωμένη πλέον φωτογραφία (ξέρετε, αυτή με τα σταυρωμένα χέρια), γιατί αν δεν την έβλεπα θα έλεγα ότι υπάρχει κάποια μυστική συμφωνία προκειμένου τα κείμενα να είναι… copy paste και να αλλάζει μόνο ο τόπος και ο χρόνος. Εκτός πια και αν υπάρχει τόσο μεγάλη ταύτιση απόψεων ή συμβαίνει κάποια άλλη διαβολική σύμπτωση… Σε κάθε περίπτωση, για να μην αδικώ και τον υφυπουργό μας, ο κ. Λαμπρόπουλος έθεσε μεταξύ άλλων στον Κυριάκο και το θέμα του αυτοκινητόδρομου Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα και τον ευχαρίστησε για το ενδιαφέρον που δείχνει και την περιοχή. Ας μας πει όμως και εμάς το τι ακριβώς του είπε και κυρίως τι του απάντησε ο πρωθυπουργός, μήπως χρειάζεται να τους ευχαριστήσουμε και εμείς και τους δυο… Μην μας πουν και αχάριστους.

Γκαρσονιέρα 900€ το μήνα

Τα ρεκόρ είναι για να σπάνε. Κάπως έτσι, φτάσαμε να ενοικιάζονται 25 τ.μ. έναντι 900 ευρώ στην Καλαμάτα! Στο τέλος θα μας μείνει μόνο η… Στέγη της Εκκλησίας να μείνουμε.