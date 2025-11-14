«Οδύσσεια»: Στη δημοσιότητα οι πρώτες επικές φωτογραφίες από την ταινία του Νόλαν -Ο Ματ Ντέιμον και ο Δούρειος Ίππος

Το νέο τεύχος του βρετανικού περιοδικού Empire έχει ένα εκτενές αφιέρωμα στην «Οδύσσεια», την πολυαναμενόμενη επική ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν.

Μάλιστα, δημοσιεύει μερικές νέες φωτογραφίες από την παραγωγή της ταινίας.

Στο εξώφυλλο του περιοδικού βλέπουμε ένα εντυπωσιακό artwork με τον Δούρειο Ίππο και τον Ματ Ντέιμον μέσα στη θάλασσα.

Στην επόμενη φωτογραφία βλέπουμε τον μαύρο Δούρειο Ίππο χωμένο στην άμμο να προσπαθούν να τον τραβήξουν οι Τρώες.

Στη συνέχεια έχουμε ένα καρέ με τον Οδυσσέα και τους συντρόφους του με πανοπλία, έτοιμους για μάχη και τέλος άλλη μία φωτογραφία του χωρίς περικεφαλαία με πίσω του το καράβι του.

Το καστ, εκτός από τον Ματ Ντέιμον, αποτελείται από τους Τομ Χόλαντ, Αν Χάθαγουεϊ, Ζεντάγια, Λουπίτα Νιόνγκο, Ρόμπερτ Πάτινσον, Σαρλίζ Θερόν, Τζον Μπέρνθαλ, Μπένι Σάφντι, Τζον Λεγκουιζάμο κ.α.

Το κινηματογραφικό έπος του Νόλαν αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Ιούλιο του 2026 και είναι η πρώτη ταινία που έχει γυριστεί εξολοκλήρου με IMAX κάμερες και με budget κοντά στα 250 εκατ. δολάρια.

Τι λένε Νόλαν-Ντέιμον για την «Οδύσσεια»

O ίδιος ο Νόλαν περιγράφει την ταινία ως «θεμελιώδη» και «πρωτόγονη».

Το εξώφυλλο του περιοδικού Empire



«Υπάρχει λίγο από τα πάντα μέσα της. Δηλαδή, πραγματικά περιέχει όλες τις ιστορίες. Ως σκηνοθέτης, αναζητάς κενά στον κινηματογραφικό πολιτισμό, πράγματα που δεν έχουν ξαναγίνει. Και αυτό που είδα ήταν ότι όλο αυτό το σπουδαίο μυθολογικό κινηματογραφικό έργο με το οποίο μεγάλωσα – οι ταινίες του Ρέι Χάριχαουζεν και άλλα – δεν το είχα δει ποτέ να γίνεται με το βάρος και την αξιοπιστία που μπορεί να δώσει ένα Α-budget και μια μεγάλη χολιγουντιανή, IMAX παραγωγή.»

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.iefimerida.gr πατώντας ΕΔΩ