Οι αγρότες σκληραίνουν την στάση τους – Ανακοίνωσαν μπλόκα στις εθνικές οδούς, κλείνουν λιμάνια και τελωνεία

Από τις 30 Νοεμβρίου στήνονται τα πρώτα μπλόκα αγροτών που θα επεκταθούν μέχρι τις 5 Δεκέμβρη σε όλα τα σημεία που αποφάσισαν οι σύλλογοι κατά τη σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας. Από τις 12:00 το μεσημέρι αγρότες από όλη την Ελλάδα, συσκέπτονταν επί των προτάσεων για κινητοποιήσεις, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Στόχος των Θεσσαλών αγροτών είναι να δημιουργήσουν ένα ενιαίο μπλόκο στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης στον αυτοκινητόδρομο, ενώ είχε προταθεί οι κινητοποιήσεις και τα μπλόκα να επεκταθούν σε όλη την Ελλάδα, ξεκινώντας από το τέλος Νοεμβρίου, μέχρι τις πρώτες μέρες του Δεκεμβρίου.

Οι αγρότες από τις άλλες περιοχές ανέφεραν σχεδιασμό τόσο με τα τρακτέρ στους δρόμους αλλά και στα λιμάνια ή και άλλες μορφές κινητοποιήσεων.

Την σύσκεψη συγκάλεσε η Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή των Μπλόκων, στο Πολιτιστικό Κέντρο της Νίκαιας του Δήμου Κιλελέρ.

