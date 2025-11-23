Τελευταία Νέα
97.3best
Κυριακή
23
Νοέμβριος
TOP
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Οι αγρότες σκληραίνουν την στάση τους – Ανακοίνωσαν μπλόκα στις εθνικές οδούς, κλείνουν λιμάνια και τελωνεία

Share

Από τις 30 Νοεμβρίου στήνονται τα πρώτα μπλόκα αγροτών που θα επεκταθούν μέχρι τις 5 Δεκέμβρη σε όλα τα σημεία που αποφάσισαν οι σύλλογοι κατά τη σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας. Από τις 12:00 το μεσημέρι αγρότες από όλη την Ελλάδα, συσκέπτονταν επί των προτάσεων για κινητοποιήσεις, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Στόχος των Θεσσαλών αγροτών είναι να δημιουργήσουν ένα ενιαίο μπλόκο στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης στον αυτοκινητόδρομο, ενώ είχε προταθεί οι κινητοποιήσεις και τα μπλόκα να επεκταθούν σε όλη την Ελλάδα, ξεκινώντας από το τέλος Νοεμβρίου, μέχρι τις πρώτες μέρες του Δεκεμβρίου.

Την σύσκεψη συγκάλεσε η Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή των Μπλόκων, στο Πολιτιστικό Κέντρο της Νίκαιας του Δήμου Κιλελέρ.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.insider.gr πατώντας ΕΔΩ 

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ