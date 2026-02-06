Οι αγρότες της Μεσσηνίας δεν κάνουν πίσω | Ετοιμάζονται για νέες κινητοποιήσεις (video)

Share Δυναμικό παρών αποφάσισαν να δώσουν οι αγρότες της Μεσσηνίας στο συλλαλητήριο της Αθήνας. Παρότι άφησαν τα μπλόκα ο αγώνας συνεχίζεται δυναμικά με σκοπό να διεκδικήσουν περισσότερα και ουσιαστικότερα όπως λένε. Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News. 6 Φεβρουαρίου 2026 6:41 μμ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ «Πράσινο φως» από την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων για συνάντηση με Μητσοτάκη – Ανοιχτοί δρόμοι, αλλά τα τρακτέρ σε ετοιμότητα | Η αντίδραση των αγροτών της Μεσσηνίας (video) 14.01.2026 Αμετακίνητοι οι αγρότες της Μεσσηνίας | Αναμένονται συνελεύσεις για την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων (video) 13.01.2026 Απόβαση των αγροτών με τρακτέρ στα δικαστήρια της Καλαμάτας (video) 09.01.2026 Array