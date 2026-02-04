Οι αντοχές των νοικοκυριών εξαντλούνται – Τα ανησυχητικά σημάδια και ένα αρνητικό ρεκόρ (video)

Οι πιέσεις στο εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών εντείνονται και επεκτείνονται στα μεσαία εισοδηματικά στρώματα, με αυξημένη αδυναμία κάλυψης του μήνα, περισσότερες περικοπές για την κάλυψη των αναγκαίων και συρρίκνωση της κατηγορίας των νοικοκυριών που τα καταφέρνουν χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

Μια διεισδυτική και αποκαλυπτική ακτινογραφία της οικονομικής πραγματικότητας που βιώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά αποτυπώνει η ετήσια έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ. Οι ασφυκτικές συνθήκες διαβίωσης σε μια περίοδο παρατεταμένων και εξουθενωτικών πληθωριστικών πιέσεων χτυπούν πολλά «καμπανάκια» και θέτουν εν αμφιβόλω το κυβερνητικό αφήγημα.

6 στα 10 νοικοκυριά το εισόδημα δεν επαρκεί και αυτό καλύπτει κατά μέσο όρο μόλις 18 ημέρες. Η ακρίβεια έχει οδηγεί το 54% των νοικοκυριών να κάνει περικοπές για να καλύψει βασικές ανάγκες

Μέσα από τα διαχρονικά δεδομένα που συγκεντρώνει και καλύπτουν περίπου όλη την περίοδο των διαδοχικών κρίσεων των τελευταίων ετών, παρέχει μία αρκετά διαφωτιστική εικόνα σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης, την καθημερινότητα και την οικονομική πραγματικότητα των ελληνικών νοικοκυριών.

Χαρακτηριστικά τα όσα ανέφερε μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης BEST ο Προίστάμενος της ονάδας Τεκμηρίωσης – Ανάλυσης ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Θανόπουλος.