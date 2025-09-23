Οι αστερίσκοι που βάζει η ΠΟΑΣΥ στο νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τους καταυλισμούς ρομά – Χρ. Συνδρεβέλης: «Άμεση και μεγάλη είσοδο σπουδαστών στην Αστυνομική Ακαδημία» (video)

Με επιφυλακτικότητα υποδέχεται Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων το νέο επιχειρησιακό σχέδιο που παρουσίασε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σύμφωνα με το οποίο οι νέες ομάδες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος –τη λεγόμενη «ελληνική FBI»– θα αποτελούνται από δέκα αστυνομικούς η καθεμία με τη δράση τους να ξεκινά σε περίπου 1,5 μήνα.

«Ο αστυνομικός τους πολίτες τους βλέπει όλους με ενιαίο τρόπο. Δεν υπάρχει καμία διάκριση είτε φυλής, είτε χρώματος, είτε άσπρους, είτε κίνδυνος, είτε μπλε. Η μοναδική διάκριση που γίνεται από πλευράς αστυνομίας είναι για τους παραβάτες του νόμου», ξεκαθάρισε αρχικά ο Χρήστος Συνδρεβέλης. Ο Αντιπρόεδρος ΠΟΑΣΥ μιλώντας στην τηλεόραση BEST παρουσιάζοντας τη θέση της ομοσπονδίας σημείωσε ότι «Δεν υπάρχουν εσωτερικά σύνορα στη χώρα μας ή δεν θα πρέπει να υπάρχουν και όλοι θα πρέπει να ελέγχονται. Τώρα, το ζήτημα των καταυλισμών, για να γίνω και πιο συγκεκριμένος, έρχεται για ακόμα μία φορά, δυστυχώς, να το λύσει η Ελληνική Αστυνομία σαν να είναι η πενικιλίνη του Φλέμινγκ, τη δια πάσα νόσο…» ένα ζήτημα που όπως είπε, έχει δημιουργηθεί δεκαετίες πριν «γιατί γνωρίζουμε υπάρχουν οικισμοί με ρομά οι οποίοι είναι καθόλου φιλήσυχοι, υπάρχουν όμως και καταυλισμοί, είναι πολύ γνωστό αυτό… είναι κοινό μυστικό, που μέσα σε αυτούς γίνονται έκνομες ενέργειες ή είναι ουσιαστικά καταφύγιο αυτών που λειτουργούν έκνομα στις γειτονιές και βρίσκουν καταφύγιο σε αυτούς τους χώρους».

Αναφορικά με την εξαγγελία του υπουργού Προστασίας του Πολίτη κράτησε επιφυλακτική στάση αναμένοντας τις εξειδικεύσεις που θα ακολουθήσουν θέλοντας ωστόσο δυο βασικά ζητήματα: «Πρώτον, οι ομάδες αυτές που θα συσταθούν να έχουν όλη την υποδομή και να έχουν παρθεί όλα εκείνα τα μέτρα για να μην διακυβεύεται η σωματική ακεραιότητα των συναδέλφων μας, είναι πάρα πολύ βασικό και βεβαίως θα πρέπει να ενημερωθούμε γιατί δεν το γνωρίζουμε ακόμα, από πού θα στελεχωθούν».

Στην κουβέντα, λοιπόν, και το κρίσιμο ζήτημα της υποστελέχωσης με τον Αντιπρόεδρο της ΠΟΑΣΥ να υπογραμμίζει την εικόνα αποδυνάμωσης που παρουσιάζει η Ελληνική Αστυνομία από την εποχή των μνημονίων μέχρι και σήμερα. Επαναλαμβάνοντας, τέλος, την πάγια θέση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων για «Άμεση και μεγάλη είσοδο σπουδαστών στην Αστυνομική Ακαδημία».