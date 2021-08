Οι χώρες που συνδράμουν το έργο πυρόσβεσης στην Ελλάδα

Αυτές τις δύσκολες ώρες που η πατρίδα μας δοκιμάζεται σκληρά από τις πυρκαγιες, ευχαριστούμε θερμά όλες τις χώρες που συνδράμουν, στέλνοντας ανθρώπινο δυναμικό και υλικά μέσα. Η έμπρακτη αλληλεγγύη τους είναι πολύτιμη σε αυτή τη μεγάλη μάχη. Our most heartfelt thanks to all! Μέχρι τώρα:Κύπρος: 2και 40Σουηδία: 2και 22Γαλλία: 3και 80Ισπανία: 2Κροατία: 1Πολωνία: 46και 143Ρουμανία: 23και 122Τσεχία: 15και 36καθ’ οδόν 52και 17από τη Βόννη και 16427από την ΈσσηΕΕ: 1 αξιωματικός του ERCC & Σύστημα Copernicus EU για χαρτογράφηση πληγεισών περιοχώνΑίγυπτος: 2“Σινούκ”ΗΠΑ: 1αναγνώρισηςΙσραήλ: 16Ελβετία: 3Ουκρανία: 100