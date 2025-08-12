Οι έφηβοι δεν απαντούν πλέον στο τηλέφωνο: είναι έλλειψη καλών τρόπων ή νέο τρεντ;

Πολλοί γονείς γνωρίζουν την εικόνα: οι έφηβοι έχουν το κινητό τους σαν προέκταση του χεριού τους, αλλά όταν χτυπάει το τηλέφωνο, δεν απαντούν.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το theconversation.com, αυτό το φαινόμενο δεν είναι απλά θέμα απροθυμίας ή ασυνεννοησίας, αλλά αντανακλά μια βαθύτερη αλλαγή στον τρόπο που οι νέοι ηλικίας 13-18 ετών επικοινωνούν.

Το τηλεφώνημα ως εξαίρεση, όχι κανόνας

Για τους εφήβους, οι φωνητικές κλήσεις δεν αποτελούν πλέον την προεπιλεγμένη μορφή επικοινωνίας. Χρησιμοποιούνται κυρίως σε επείγουσες καταστάσεις ή όταν υπάρχει λόγος για άμεση συναισθηματική υποστήριξη.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, προτιμούν τα γραπτά μηνύματα, τα φωνητικά σημειώματα ή τα social media, που τους δίνουν τον έλεγχο του χρόνου και της έκφρασης.

Έλεγχος χρόνου και συναισθημάτων

Η άμεση απάντηση σε μια κλήση απαιτεί παρουσία και άμεση ανταπόκριση χωρίς δυνατότητα προετοιμασίας. Αυτό μπορεί να προκαλεί άγχος, φόβο λάθους ή εκφραστικής αστοχίας. Αντίθετα, η γραπτή επικοινωνία επιτρέπει τη σκέψη, την επεξεργασία και τη διαχείριση του συναισθήματος πριν την απάντηση – μια μορφή αυτοπροστασίας στον ψηφιακό κόσμο.

