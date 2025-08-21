Οι Ελληνες προτιμούν το εξωτερικό για διακοπές – Πού ταξιδεύουν και πόσα ξοδεύουν

Οι Ελληνες ταξιδεύουν περισσότερο στο εξωτερικό, πραγματοποιούν μεγαλύτερες δαπάνες, ενώ φαίνεται ότι στρέφονται περισσότερο σε προορισμούς της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης σε σύγκριση με δημοφιλείς γειτονικούς προορισμούς σε Τουρκία ή Βουλγαρία.

Είναι ενδεικτικό ότι με βάση τα επίσημα στοιχεία οι αναχωρήσεις από Ελλάδα αυξήθηκαν το 2024 κατά 8%, από 6,2 εκατ. το 2023 σε 6,7 εκατ. το 2024, ενώ οι δαπάνες είχαν διψήφιο ποσοστό αύξησης, στο +15%, από τα 2,4 δισ. του 2023 στα 2,8 δισ. ευρώ το 2024. Μάλιστα πρόκειται για το υψηλότερο νούμερο ιστορικά, δεδομένου ότι η σχετική Ερευνα Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος καταγράφει τις τιμές από το 2005 κι αυτό, παρά την οριακή μείωση των διανυκτερεύσεων (-1%) στα 34,5 εκατ. το 2024. Η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΚΔ) ανήλθε στα 420 ευρώ το 2024, στο +7%, από τα 393 ευρώ του 2023 λόγω της αναλογικά υψηλότερης αύξησης που σημείωσε η Μέση Δαπάνη ανά Διανυκτέρευση (ΜΔΔ) κατά 17%, από τα 70 ευρώ το 2023 σε 81 ευρώ το 2024. Οι Ελληνες πάντως ξοδεύουν λιγότερα στο εξωτερικό σε σύγκριση με τα όσα ξοδεύουν οι ξένοι στην Ελλάδα σε ποσοστό, ενδεικτικά, 27% για τη Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη.

