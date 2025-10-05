Οι έξι κυρίαρχες τάσεις της κατανάλωσης την επόμενη χρονιά

Οι καταναλωτές έχουν προσαρμοστεί στις διαδοχικές κρίσεις, γεγονός που τους κάνει να αισθάνονται μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, κάτι που σημαίνει ότι κάθε μία αγορά θα έχει αξία γι’ αυτούς. Υπό αυτήν τη γενική αρχή, όπως προκύπτει από την εταιρεία ερευνών και ανάλυσης αγορών NielsenIQ στις προοπτικές για το 2026, θα διαμορφωθούν οι τάσεις της κατανάλωσης την επόμενη χρονιά, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Με βάση την παραπάνω αρχή, έξι είναι οι κυρίαρχες τάσεις:

• Οι δαπάνες έχουν συγκεκριμένο σκοπό και κάθε αγορά έχει αξία. Οι καταναλωτές θα ανταμείβουν τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ και τις μάρκες που προσφέρουν εμπιστοσύνη, εξατομίκευση και ευκολία. Ο σημερινός καταναλωτής θέλει απτά οφέλη που απλοποιούν τη ζωή του και ευθυγραμμίζονται με τις αξίες του.

• Οι καταναλωτές δεν θα δεχθούν περαιτέρω αυξήσεις τιμών. Η ανάπτυξη του τζίρου θα προέλθει από την αύξηση του όγκου πωλήσεων και γι’ αυτό θα πρέπει να προσφέρεται στους καταναλωτές περισσότερη καινοτομία και περισσότερη εμπειρία.

• Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας είναι αυτά που αποτελούν πλέον τον βασικό μοχλό πιστότητας των καταναλωτών. Οι μάρκες των λιανεμπόρων δεν αποτελούν πλέον απαραιτήτως τη «φθηνή επιλογή», καθώς συχνά εκεί οι καταναλωτές βλέπουν την καλύτερη αξία χωρίς συμβιβασμούς, δίνοντας στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ περιθώριο κέρδους. Η εξέλιξη αυτή ασκεί πίεση στα επώνυμα προϊόντα τα οποία θα πρέπει να αποδείξουν ότι αξίζουν μια θέση στα «καλάθια» των καταναλωτών.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.moneyreview.gr πατώντας ΕΔΩ