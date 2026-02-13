«Οι Λυκοκάντζαροι» στα Περιβολάκια την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026

Το παραδοσιακό δρώμενο “Οι Λυκοκάντζαροι” θα παρουσιάσει την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 18:00 η ομάδα Νέων “Η Δημιοβίτισσα”, στα Περιβολάκια.

Πρόκειται για λαϊκό δρώμενο εμπνευσμένο από τις παραδόσεις της περιοχής του Ελαιοχωρίου, και του λαογράφου Νικολάου Πολίτη, το οποίο πραγματοποιείται με επιτυχία τα τελευταία χρόνια στα Περιβολάκια, συγκεντρώνοντας πλήθος κόσμου που παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το δρώμενο.

Παράλληλα, δεν λείπουν τα κεράσματα στους επισκέπτες, με τσίπουρο, κρασί, αλλά και ζεστή φασολάδα που φτιάχνεται επί τόπου σε τσουκάλι.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των αποκριάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Καλαμάτας.