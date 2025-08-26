Οι μαχητές της Καλαμάτα BC για το come back στη Γ΄ Εθνική

Με τον Νάσο Περρωτή αρχηγό και ένα μείγμα έμπειρων και νεαρών αθλητών η Καλαμάτα BC ετοιμάζεται για το νέο ταξίδι της στην Γ΄ Εθνική κατηγορία μπάσκετ. Η ομάδα επιστρέφει στην κατηγορία σοφότερη και με ρεαλιστικούς στόχους συνεχίζοντας την καρποφόρα συνεργασία της με τον Αντώνη Νικολετάκη.

Το ρόστερ είναι ένα κράμα παλιών και νέων παικτών που θα ριχθούν στη μάχη του νέου πρωταθλήματος από τις αρχές Οκτωβρίου. Πρώτος αντίπαλος θα είναι ο ΑΟ Αχαγιάς 82

ROSTER ΑΓΩΝΙ ΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2025-26

1 Μηλιτσόπουλος Γιώργος 1 Playmaker 185 2006

2 Ταβουλαρέας Νίκος 1 Playmaker 190 2007

3 Γκιρίτσης Λάμπρος 1-2 Playmaker, Guard 190 2003

4 Drasko Prelevic 1-2 Playmaker, Guard 186 2001

5 Πετριμέας Σπύρος 2 Guard 190 2001

6 Ιωάννου Γιώργος 2-3 Guard 195 2003

7 Κάραλης Γιάννης 2-3 Guard 197 2006

8 Καραγιαννίδης Γιώργος 3-4 Forward 200 1999

9 Φραγγέας Νίκος 3-4 Forward 187 1992

10 Τσουλέασ Δημήτρης 3-4 Forward 198 1996

11 Μπουκουβάλασ Χρήτος 4 Forward 194 1997

12 Τσαπατσάρης Βαγγέλης 1 Playmaker 180 2009

13 Περρωτής Νάσος 5 Center 202 1984 ΑΡΧΗΓΟΣ

14 Πουλημενάκος Γιώργος 5 Center 203 2003